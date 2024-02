Où investir son argent pour espérer en gagner plus ?

Difficile de trouver des placements rémunérateurs et rassurants à la fois ! L’assurance-vie en fonds euros atteint à peine 2.5% de rendement moyen en 2023. La Bourse est certes au plus haut, mais on évoque de plus en plus un krach. Quant aux supers livrets bancaires, on arrive finalement à des rendements autour de 2.8% après imposition. Les résultats d’un investissement peuvent détériorer votre moral et engendrer une insécurité financière. Alors sur quel placement investir son argent pour garder le moral ?