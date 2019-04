Pourquoi choisir une néobanque pour son entreprise ? Avantages et inconvénients

Qu'est-ce qu'une néobanque ?

La néobanque est une banque numérique et digitale. Elle est totalement mobile et propose plus de rapidité pour bénéficier des services bancaires. La néobanque se différencie des autres banques en ligne qui sont présentes sur tous les supports numériques. La néobanque est utilisée sur le smartphone pour une expérience souple et fluide. Les produits sont souvent gratuits, mais sont aussi plus basiques que ceux d'une banque traditionnelle. Il est possible de comparer les offres des néobanques avant de choisir celle qui suivra votre entreprise, en vous rendant sur le site Compte-pro.com.

Une banque digitale pour entreprises

Les comptes professionnels d'une entreprise doivent absolument être différenciés de comptes personnels. Ils sont totalement distincts et les écritures doivent être identifiables rapidement et clairement. Le compte professionnel est aussi souvent associé à des services supplémentaires pour faciliter les paiements ou les encaissements. En choisissant la néobanque, le professionnel bénéficie de services comme :

la gestion simplifiée du compte professionnel

l' utilisation de moyens de paiement comme les cartes bancaires ou les chèques

la possibilité d'avoir un RIB dédié au compte professionnel

l'ouverture d'un livret d'épargne si nécessaire

l'accès à des prêts adaptés aux professionnels.

Pour aller plus loin, les entreprises peuvent aussi avoir des besoins spécifiques auxquels doivent répondre les néobanques, comme :

Déposer le capital social de l'entreprise

Consulter l'activité des comptes professionnels

Avoir accès à des applications pour réaliser la comptabilité de l'entreprise

Une visibilité claire de l'état des finances de votre entreprise

Avoir la possibilité de bénéficier d'un terminal de paiement pour votre société.

Pourquoi votre entreprise doit-elle choisir une néobanque ?

Les néobanques ont bien compris l'importance de proposer des services spécifiques pour les entreprises. Les banques traditionnelles ne sont pas toujours aussi compréhensives des besoins des entreprises en particulier pour la rapidité des actions et le besoin de faire des économies sur les différents services proposés. Les néobanques ont saisi que les entreprises avaient des attentes différentes et qu'il fallait leur proposer une offre spécifique.

Les entreprises sont intéressées par les néobanques pour diverses raisons, comme des tarifs vraiment plus intéressants que dans les banques traditionnelles. La dématérialisation et l'absence d'agences physiques sont l'occasion de faire de vraies économies. Les dépenses sont réduites, car les néobanques n'ont pas les mêmes besoins en termes de salariés ou de locaux. Les tarifs sont par ailleurs clairs et annoncés dès la création d'un compte professionnel. Votre entreprise peut avoir accès à une grille tarifaire simplifiée et limpide.

Avec une néobanque, l'entreprise bénéficie également de la facilité d'utilisation des applications, qui sont conçues pour davantage de simplicité et d'ergonomie. Les démarches sont aussi plus aisées, grâce à des services comme la tenue des notes de frais et la possibilité de faire une photo liée à chaque note pour dématérialiser les preuves de vos dépenses professionnelles.

Vous profitez également d'un service client très disponible. Si vous avez un souci ou une question, vous pouvez joindre facilement un expert technique qui vous aidera à dénouer le problème. Vous retrouvez ainsi facilement des offres intéressantes pour les entreprises qui viennent d'être créées, afin de les inciter à choisir les services d'une néobanque. Vous avez également l'occasion d'obtenir l'immatriculation de votre société au RCS.

Quels peuvent être les inconvénients d'une néobanque pour votre entreprise ?

En faisant le choix d'une néobanque pour accueillir votre compte professionnel, vous vous engagez avec une banque qui risque de limiter les offres de produits bancaires. Il sera donc sûrement plus compliqué de souscrire à une demande de prêt ou d'obtenir un contrat d'assurance, alors que les banques traditionnelles le proposent. De plus, il est parfois impossible de déposer des chèques ou des espèces à encaisser.

Avec les néobanques, vous n'aurez pas le loisir de rencontrer un conseiller bancaire et vous n'aurez pas un seul interlocuteur. Les services sont moins personnalisés et vous ne pourrez pas avoir un rendez-vous physique si vous avez besoin d'exposer un projet ou d'évoquer un souci à résoudre. Certaines néobanques fonctionnent avec des plateformes ou des chats. Il faut essayer de sélectionner la néobanque qui vous offrira le meilleur moyen de communication, même si cela peut paraître anodin au début.

Si vous voulez choisir une néobanque, prenez le temps de comparer les différentes offres et de porter attention à la possibilité d'ajouter des services financiers ou non. La néobanque est un véritable atout pour que votre entreprise fasse des économies et que les actions soient réalisées rapidement. Pesez le pour et le contre pour opter pour la meilleure offre !