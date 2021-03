Pourquoi des applications comme Vinted deviennent des références ?

Des levées de fonds intéressantes

Dans le but d'améliorer leurs fonctionnalités pour séduire un plus large public, plusieurs applications ont réalisé des levées de fonds au cours de ces deux dernières années.

Vous avez d'abord Vinted avec 128 M€ pour renforcer sa sécurité et améliorer ses services. Doctolib avec 150 M€ pour le renforcement de ses équipes d'ingénieurs. Enfin, Deliveroo avec plus de 180 M€ pour développer de nouvelles technologies dans le but d'aider les clients, les livreurs et les restaurateurs et bien d'autres applications.

Comment ces applications sont-elles passées de l'anonymat au stade de références ?

Vous n'êtes pas sans savoir que le nombre d'applications mobiles est en hausse constante depuis de nombreuses années. Toutefois, ce ne sont pas toutes les applications créées qui bénéficient d'une excellente notoriété. Pour vous montrer un aperçu de ce qui fait la réussite de certaines applications, intéressons-nous à l'application de vente en ligne Vinted.

Le cas du succès de Vinted

Avant tout, l'application Vinted s'est installée sur un marché en pleine croissance : la seconde main. C'est un secteur qui séduit de plus en plus de personnes, notamment pour son aspect écoresponsable. Vinted vient également régler le problème que posait Leboncoin sur lequel poster de nouvelles offres était complexe.

Avec cette application, il suffit de la télécharger, d'y créer un compte, de prendre directement les photos de vos accessoires à vendre puis de les poster. Le processus est tellement simple que l'utilisation de l'application devient quasi intuitive. Sur Vinted, il n'y a pas de montage, pas de fioriture et tout se passe directement entre l'acheteur et le vendeur.

L'achat ou la vente s'effectue en quelques clics, ce qui fait gagner énormément de temps et vous fait de belles économies. De plus, les concepteurs de Vinted se sont mis à la place de la population pour déterminer exactement ce dont elle a besoin. Cela a conduit à une application au design ergonomique avec un processus d'utilisation grandement facilité. Enfin, Vinted présente une interface plus moderne que celui de Leboncoin, avec une conception optimisée pour une bonne utilisation sur mobile.

La stratégie marketing Vinted

La vente sur Vinted est désormais gratuite et le vendeur empoche exactement le prix mentionné sur son article. La commission payée par les acheteurs est très basse, à savoir 5 % du prix d'achat plus 70 centimes fixes. Comparativement à eBay où la commission est de 8 % avec d'autres frais supplémentaires et Vestiaire Collective qui prélève 15 € pour tout achat inférieur ou égal à 150 €, Vinted semble avoir trouvé un bon compromis.

Qu'il s'agisse de vêtements, de chaussures et autres accessoires de marque ou de catégorie bon marché, ces articles ont toujours leur place sur Vinted. À tout ceci s'ajoute la possibilité pour le vendeur de bénéficier de frais de livraison au rabais. La plateforme investit également dans de la publicité télévisuelle et a rendu son site très pratique. Il est possible de faire une sélection du type précis d'accessoire voulu et de recevoir une notification dès qu'il y a une correspondance disponible.

Un accompagnement nécessaire

Bénéficiant d'une grande expertise dans le développement de logiciels, l'agence d'applications Mayasquad permet a des applications telles que Vinted de sortir de l'anonymat. En proposant un accompagnement adapté, cette équipe de passionnés (Product managers, CTO, Designers, CMO) qui participe à des projets d'application à succès, intervient dans la création et le lancement d'applications mobiles ou web, de sites ecommerce et aussi de marketplaces. Pour atteindre ses objectifs, l'agence s'axe autour de quatre composantes majeures.

Conseil stratégique

Tout au long du projet, l'équipe met à disposition un product manager qui s'évertue à rentabiliser votre investissement. Selon vos attentes concernant votre solution digitale et la cible prévue, Mayasquad établit des procédés précis et les méthodes adéquates pour faire correspondre l'offre à la demande.

UX & UI Design

Le deuxième axe est celui de l'expérience utilisateur et de l'interactivité. La plupart des applications qui réussissent sont celles qui présentent les meilleurs visuels et surtout une interaction fluide entre les utilisateurs et le système. Votre solution digitale doit donc avoir une identité visuelle efficace.

Développement Agile

Toujours dans l'optique de fournir des résultats optimaux, la méthode Agile est utilisée pour la conception et les mises à jour des applications. Les retours utilisateurs sont pris en compte pour améliorer ou retirer des éléments impliqués dans l'évolution ou la régression de la solution digitale.

Marketing digital

Enfin, il est important d'investir également dans le marketing digital pour garantir un succès certain à votre projet. Mayasquad s'inscrit dans une démarche d'efficacité en utilisant les supports et canaux web les plus pertinents, pour assurer la génération de leads qualifiés.

Tout est pensé pour satisfaire les attentes de votre entreprise et combler les besoins de vos cibles. À chaque étape du projet, un coordinateur de succès ainsi que des spécialistes de chaque secteur se chargent de propulser votre application vers le succès.