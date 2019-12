Pourquoi les agences SEO sont-elles devenues si importantes pour l’économie mondiale  ?

À quoi servent exactement les agences de SEO ?

Depuis quelques années, même ceux qui ne s'y intéressent pas entendent de plus en plus parler des agences de SEO. Alors, que font-elles exactement ? Elles tentent d'abord de décrypter les intentions des algorithmes de Google afin de savoir comment les convaincre de placer un site avant tous les autres. Ensuite, elles utilisent ce savoir-faire pour le vendre à des clients qui souhaitent que leur marque apparaisse en première quand l'internaute tape certains mots-clés dans Google.

Ces agences existent depuis longtemps est leur histoire est étroitement liée à celle du roi des moteurs de recherche : Google. Brioude Internet est l'une des plus anciennes agences SEO de France et elle est précisément né en 1998, la même année que Google. Depuis plus de 20 ans, elle traque chaque mise à jour et améliore ses services pour rester l'agence d'excellence qu'elle est.

Pourquoi prennent-elles de plus en plus de place dans l'économie mondiale ?

Les agences SEO sont par définition plutôt discrètes. Elles n'ont pas vraiment d'intérêt à s'afficher partout et n'importe comment. Depuis 20 ans, elles travaillent contre et avec Google en même temps. Elles participent d'ailleurs largement à faire de ce moteur de recherche celui qui rencontre le plus de succès sur l'Internet. Effectivement, à force d'essayer de comprendre comment marche son algorithme, elles poussent Google à l'améliorer en permanence.

De plus, les agences SEO de qualité proposent généralement un service extrêmement rentable pour les entreprises qui y font appel. Le coût d'une campagne SEO est largement compensé par les revenus qu'un meilleur positionnement sur Google peut apporter. Le commerce en ligne d'une manière très générale leur doit beaucoup.

Quel avenir pour les agences SEO ?

L'avenir des agences SEO est étroitement lié à celui de Google et il semble donc radieux pour le moment. Néanmoins, depuis quelques années, elles sont nombreuses à prêter attention aux autres moteurs de recherche. Pourquoi ? Parce que même 1 % de plusieurs milliards d'internautes représente un marché majeur.

À mesure qu'Internet et les usages que nous en faisons se complexifient et se diversifient, le travail des agences SEO en fait de même. Il est donc difficile de prévoir exactement ce que sera leur travail dans dix ans, mais la place qu'elles occupent dans l'économie mondiale continuera sans doute de grossir avec les années.