Quelles sont les différentes formules d'assurance auto ?

Qu'est-ce que l'assurance auto responsabilité civile ?

La responsabilité civile est une formule d'assurance basique. C'est une couverture qui vise à protéger une tierce personne lors d'un accident. Autrement dit, si l'accident est de la faute de l'assuré, l'assureur s'engage à rembourser tout dommage au tiers. Il s'agit de faire en sorte que les conducteurs qui finissent par blesser autrui ou endommager des biens puissent rembourser toutes les dépenses impliquées.

Le choix de l'assurance auto au tiers dépend de plusieurs critères tels que le profil du conducteur, le véhicule à assurer et l'usage qu'il en fait. Pour être sûr de faire le meilleur choix, il est recommandé d'utiliser un comparateur d'assurance auto en ligne. L'assurance responsabilité civile est requise par la loi. Il s'agit d'un choix économique et reste moins chère que les autres formules.

Que couvre l'assurance responsabilité civile ?

Il est important de comprendre comment cette police peut protéger l'assuré, puisqu'elle n'est pas complète. Voici ce qu'elle couvre :

Les dommages corporels : il s'agit des blessures qu'une tierce personne subit lors d'un accident. Pour cette raison, elle est obligatoire pour tous les conducteurs.

Les dégâts matériels : cela concerne les dommages causés à la propriété d'autrui. À titre d'exemple, lorsqu'une voiture endommage la vitrine d'un magasin, l'assurance permet de payer une indemnisation.

L'assurance tiers plus ou tiers confort

Son nom peut différer d'une compagnie d'assurance à l'autre. Cependant, il s'agit principalement de la même formule. L'assurance tiers plus est une assurance responsabilité civile personnalisée, à laquelle on peut rajouter d'autres garanties. En d'autres termes, l'assuré peut choisir les garanties qui lui conviennent et les rajouter au contrat RC. Pour cette raison, elle est appelée assurance tiers plus.

L'avantage ici, c'est que cette couverture s'adapte parfaitement aux exigences de chaque assuré et surtout à son budget. Dans la majorité des cas, les compagnies d'assurance proposent une garantie vol et une garantie incendie. Cependant, il est possible d'ajouter d'autres options selon le profil de chaque assureur telles que :

Le bris de glace ;

Catastrophes naturelles (recommandée dans le cas où l'assuré vit dans une région à risque) ;

Assistance et dépannage, etc.

Le montant à payer pour la police d'assurance dépend en général du nombre et du nature des garanties incluses.

Assurance auto tout risque :

C'est la formule d'assurance la plus complète, puisqu'elle contient plusieurs garanties. De plus, l'assurance tout risque protège l'assuré même dans les cas où il est fautif. L'assureur s'engage à rembourser une partie des dommages causés à son assuré. La responsabilité civile est incluse dans le contrat d'assurance auto tout risque puisqu'il s'agit d'une garantie exigée par la loi.

Que couvre l'assurance automobile tout risque ?

C'est une formule qui couvre les dommages causés à l'assuré et les dommages que sa voiture peut causer à autrui. Voici en détail tous les types de garanties incluses dans l'assurance tout risque :

Vol ;

Dommage collisions ;

Incendie ;

Bris de glace ;

Catastrophes naturelles ou technologiques (comme un ouragan ou une tornade) ;

Attentat, acte terroriste ou tout autre type de perturbation civile qui peut détruire la voiture.

L'assurance auto tout risque inclut également d'autres garanties telles que l'assistance dépannage et une protection juridique. L'assurance s'engage également à rembourser les frais d'hospitalisation, d'obsèques et peut même indemniser l'assuré en cas d'arrêt de travail.

L'assurance tout risque peut s'avérer coûteuse, elle est surtout recommandée pour les conducteurs qui disposent d'un véhicule de valeur élevée. En revanche, l'assurance auto tout risque ne permet pas de couvrir les biens personnels de l'assuré dans le cas d'un vol comme son portefeuille, son téléphone, etc.