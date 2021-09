Se lancer dans un projet de création de maison

Les différents types de terrains constructibles

Avant de penser à la maison, la première étape d'un projet immobilier est de trouver un terrain. Celui-ci déterminera tout le reste des travaux de construction, mais aussi votre vie quotidienne future. Il est donc essentiel de choisir le type de terrain qui vous convient.

Un terrain en lotissement

Vendu par un aménageur-lotisseur ou par une collectivité locale, le terrain en lotissement à l'avantage d'être prêt-à-bâtir. Constructible et viabilisé (raccordé à l'eau, l'électricité et le gaz), le terrain en lotissement évite bien des étapes, mais il impose bien souvent des règles de construction communes à tous les terrains du même lotissement, et qui sont définies par le Plan d'Urbanisme de la Commune (PLU). Ainsi, certaines limites peuvent être posées, comme la superficie, l'orientation et la hauteur de la maison, ou encore les matériaux utilisés.

Un terrain en diffus, ou isolé

Soumis aux réglementations du PLU, le terrain en diffus est généralement mis en vente par des particuliers. Il est alors de votre responsabilité de vérifier si le terrain est constructible, et s'il est viabilisé (raccordé aux équipements collectifs). S'il est constructible, un certificat d'urbanisme opérationnel est délivré par la mairie, et s'il n'est pas viabilisé, il faudra prévoir les frais supplémentaires de viabilisation.

Par ailleurs, un terrain en diffus peut être que partiellement constructible, il est donc important de vérifier quelle est la superficie constructible du terrain, mais aussi quelles sont les règles de construction applicables au terrain.

Les différentes garanties selon le contrat de construction

Le contrat de construction disposera de garanties très différentes selon l'intervenant que vous choisissez : un architecte, un entrepreneur, ou un constructeur de maison individuelle.

Avec un constructeur comme Maisons Pierre, vous signerez un Contrat de Construction de Maisons Individuelles (CCMI), un contrat répondant aux exigences de la loi de 1990. Celui-ci vous assure toutes les assurances et garanties obligatoires lors d'un projet de construction immobilier. Mais vous pouvez aussi faire le choix d'un contrat non réglementé. Régi uniquement par le code civil, ce type de contrat vous expose toutefois à de plus grands risques en cas de problème pendant la construction.

Qu'est-ce que le CCMI ?

Comme tout contrat, le CCMI est un document écrit et signé par toutes les parties, qui doit mentionner plusieurs clauses obligatoires :

La conformité du projet aux règles de construction ;

La désignation du titre de propriété, du terrain, des surfaces et de la situation ;

La réalisation des raccordements aux réseaux et de l'adaptation au sol ;

Le prix et les modalités de révision du prix ;

Les modalités de paiement selon l'état d'avancement du projet ;

La possibilité, pour l'acquéreur, d'être assisté d'un professionnel habilité lors de la réception du bien immobilier ;

La date de début et de fin de chantier, et les conditions de pénalités de retard ;

La garantie de remboursement si le constructeur présente une défaillance.

Par ailleurs, le CCMI peut s'annuler selon certaines clauses suspensives, comme l'acquisition du terrain, l'obtention du prêt immobilier, du permis de construire, de la garantie de livraison du constructeur, ou de l'assurance dommage-ouvrage.

Le contrat de construction de maisons individuelles doit obligatoirement présenter, en annexe, un plan de la maison à bâtir, une notice descriptive, et une notice d'information.

Les assurances et garanties lors d'une construction

Il est primordial, avant de démarrer les travaux de construction, de s'assurer des garanties et assurances intégrées au contrat. Elles seules permettent d'être couvert pendant toute la durée du projet, que ce soit avant, pendant et après le chantier. Si tous les maîtres d'œuvres et constructeurs ne fournissent pas les mêmes garanties, le CCMI assure obligatoirement une garantie de livraison, de remboursement et de parfait achèvement, mais également une garantie biennale, une garantie décennale, et une assurance dommage-ouvrage.

Le plan de financement

Un projet immobilier est un investissement sur le long terme. Si le prêt immobilier est la garantie de pouvoir financer les travaux de construction, il vous engage aussi sur de nombreuses années. Il est donc essentiel de préparer le plan de financement, pour s'assurer une certaine sérénité jusqu'à la fin du remboursement.

Pour cela, il est important de s'attarder sur plusieurs éléments, comme l'estimation de la capacité d'endettement, ou la durée du prêt. Il est également recommandé de choisir un taux fixe ouvrable, afin de ne pas avoir de surprise au fil des ans et subir des fluctuations sur les mensualités.

Pourquoi faire confiance à Maisons Pierre pour votre projet de construction ?

Maisons Pierre le sait, faire construire une maison individuelle est exaltant, mais aussi très angoissant. Le constructeur s'appuie alors sur des valeurs fortes pour établir une réelle relation de confiance.

Parce qu'un projet immobilier ne se fait pas en claquant des doigts, Maisons Pierre accompagne ses clients de A à Z. L'équipe s'engage alors à estimer la faisabilité du projet ensemble, du financement, aux plans de maison, en passant par la comparaison des différentes gammes de maisons. Un conseiller concrétise alors le projet avec des conseils avisés et un financement adapté, avant de passer à l'étape des travaux, où un interlocuteur unique reste en contact permanent avec le client, de la pose de la première pierre jusqu'à la livraison du bien.

La motivation première de Maisons Pierre est ainsi d'instaurer une relation de confiance, où transparence et clarté ne laissent planer aucun doute. Le client est au cœur du projet, et peut ainsi suivre l'avancée de la construction au jour le jour, grâce à des professionnels investis.

Se lancer dans la création d'une maison est un projet d'envergure qui peut parfois faire peur. Il est donc essentiel de se préparer, et de s'entourer des meilleurs professionnels. Maisons Pierre vous accompagne dans la construction de votre maison individuelle.