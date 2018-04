Serrurier, serrure connectée : tout ce qu’il faut connaître

Le concept de la serrure connectée est depuis longtemps mis en œuvre dans le domaine professionnel (en particulier hôtelier) et dans la sphère industrielle. De plus en plus de particuliers ont aujourd'hui recours à un serrurier pour installer ces dispositifs intelligents. Que faut-il savoir à propos des serrures connectées ? Découvrez quelques éléments d'explication au fil de cet article.

Quel est le principe de fonctionnement d'une serrure connectée ?

Lorsqu'une intervention en dépannage de serrurerie à Lyon ou d'autres grandes villes de France concerne une serrure électronique, les méthodes pour dépanner l'occupant du domicile ou du local concerné sont différentes d'une intervention classique. Et pour cause, puisque ce modèle ne répond pas à un principe de verrouillage habituel. Concrètement, aucune clé n'est nécessaire pour fermer ou déverrouiller des portes qui en sont équipées.

C'est un courant électrique qui s'en occupe, dont l'impulsion peut émaner de différents supports ou appareils, de la carte magnétique au smartphone. Tout type de portes peut accueillir une serrure connectée, de la porte d'entrée d'une habitation aux à la porte de garage, en passant par le coffre-fort et le portail extérieur.

Quels sont les avantages offerts par ce genre de dispositifs ?

Pour les entreprises, mais également pour les particuliers, recourir à un serrurier pour installer ce type de mécanisme de verrouillage recouvre un certain nombre d'avantages :

Les risques de pertes ou de vols de clef sont nuls.

L'installation du dispositif n'est pas compliquée, et il se montre relativement facile d'usage quel que soit le modèle.

Après qu'un serrurier ait mis en place le dispositif sur votre porte, l'ouverture est automatique. L'occupant du domicile peut entrer ou sortir de chez lui même en ayant les bras chargés.

C'est l'intégralité des portes du logement qui peuvent être équipées d'une serrure connectée, automatisant ainsi tous les accès.

Seul bémol à relever concernant ce type de mécanismes, l'alimentation électrique est indispensable pour en assurer un fonctionnement convenable.

Quels sont les différents modèles de serrures électroniques et connectées ?

On distingue plusieurs modèles de serrure électronique, chacun étant bien connu du métier de serrurier. En voici une liste :

Les modèles à clavier, aussi connus sous le terme de « digicode », nécessitent de composer un code de chiffres et de lettres afin d'actionner l'ouverture d'une porte close.

Les modèles à carte magnétique remplacent la clef par les cartes, dont le passage à travers des fentes ou devant des détecteurs permet de déverrouiller le mécanisme de sécurité. On retrouve ce type d'appareils dans le milieu professionnel.

Les serrures à télécommande sont utilisées par les automobilistes pour déverrouiller les parkings.

Les serrures biométriques utilisent un système de reconnaissance digitale autorise l'accès uniquement aux personnes enregistrées. On retrouve ce type de dispositif dans des zones de haute sécurité.

Les serrures connectées, quant à elles, sont portées par la multiplication des smartphones, qui font désormais partie du quotidien. Il existe deux façons de connecter une des serrures : par le Bluetooth d'une part, par le Wi-Fi d'autre part.

Ces mécanismes électroniques particuliers peuvent être pilotés à distance, et s'actionnent à l'approche du smartphone autorisé. Grâce aux applications mobiles développées par les fabricants, il est possible de contrôler l'attribution des accès.

En d'autres termes, l'utilisateur dispose de la parfaite maîtrise de ses mécanismes de verrouillage et de déverrouillage. Des fonctionnalités a priori utiles pour le monde de l'entreprise trouvent également leur utilité dans la sphère privée et domestique.

L'essor des appareils mobiles s'accompagne d'une véritable montée en puissance de la domotique, à tel point que le chiffre d'affaires cumulé des objets connectés devrait atteindre 1,8 milliard d'euros d'ici 2021. Il va sans dire qu'avec une telle tendance, dans un avenir plus ou moins proche, les serruriers seront amenés à réaliser de plus en plus d'installations de ce type.