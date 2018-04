Tabagisme : Le tabac est dans la ligne de mire de l'OMS qui organise une nouvelle journée mondiale sans tabac

Le 31 mai prochain aura lieu, comme chaque année, la Journée Mondiale Sans Tabac. Cet événement reconduit chaque année a pour but de toucher les consommateurs de tabac le plus largement possible en soulignant les risques associés au tabagisme, car malgré une sensibilisation régulière, le nombre de morts reste élevé. En effet, l'Organisation Mondiale de la Santé dénombre aujourd'hui près d'un milliard de fumeurs dans le monde dont 7 millions décèdent chaque année des suites d'une pathologie liée au tabagisme. Parmi eux, près de 15% des morts sont des non-fumeurs exposés au tabagisme passif. Les zones du monde les plus pauvres sont les plus impactées par ce fléau, communément appelé "L'épidémie mondiale de tabac".



Facteur de risques multiples



Pour cette année 2018, le slogan est clair : "Le tabac vous brise le cœur, choisissez la santé pas le tabac". L'objectif est de mettre en évidence le lien existant entre tabagisme et cardiopathie ainsi que les accidents cardio-vasculaires et vasculaires cérébraux. Dans leurs ensembles, ces pathologies constituent la plus grande cause de mortalité dans le monde et sont déjà au centre de diverses actions comme "Cœurs Mondiaux" ou "Resolve" avec un objectif commun, faire chuter le nombre de décès. A ce jour, l'effet néfaste du tabac représente près de 12% des morts liés à l'une de ces maladies, informer et garantir un accès aux soins est urgent. Notamment, pour les populations vivant dans des pays à faibles et moyens revenus .

En mettant en lumière ce lien de cause à effet meurtrier, l'OMS espère bien évidemment toucher la population mondiale mais également ouvrir la voie pour d'autres organismes afin d'impulser, par le biais de différentes recommandations, une baisse du nombre de malades succombants à ces maladies. La sensibilisation doit aussi permettre une diffusion d'actions et de mesures à destination des gouvernements pour faire face à ce problème de santé publique et préparer la troisième réunion de haut niveau de l'Assemblé générale des Nations Unies sur la prévention et la maîtrise des maladies non transmissibles, prévue courant 2018.



Tous les états s'y mettent

En France, la lutte contre le tabagisme et ses ravages est une mission importante du Ministère de la Santé et de l'Assurance Maladie. Sensibiliser, prévenir et accompagner, sont les maîtres mots des campagnes diffusées auprès du public tabagique français. Cependant malgré les risques et la mise en place de solutions comme le mois sans tabac et le remboursement d'une partie des substituts nicotiniques, arrêter de fumer reste parfois une épreuve paraissant insurmontable pour les consommateurs.



Quand technologie rime avec santé

Face à ce constat, l'apparition des cigarettes électroniques s'est présentée comme une solution viable. En effet, les différents travaux du Haut Conseil de la Santé Public démontrent l'efficacité de la e-cigarette pour arrêter ou réduire sa consommation de tabac. Diffusées via le site info tabac service, les recommandations concernant la cigarette électronique sont claires. En stoppant totalement la consommation de tabac pour l'utilisation d'une cigarette électronique, le fumeur réduit significativement le risque de développer une maladie grave liée au tabagisme. Malgré quelques débats autour de ce nouveau produit, la cigarette électronique est moins nocive que la cigarette classique et réduit le risque de rechute lorsqu'elle est bien utilisée.

Mais pour que cela soit concluant, il est nécessaire que le matériel soit adapté à chaque consommateur. Les conseils et l'accompagnement sont donc primordiaux afin que l'arrêt du tabac se fasse dans les meilleures conditions possibles.