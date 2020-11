Vidéo d’entreprise : pourquoi faire participer ses collaborateurs  ?

Authentique et facile à produire grâce à des outils toujours plus intuitifs, la vidéo collaborateur est de plus en plus appréciée des entreprises. Soucieuses de promouvoir un maximum d'engagement et de productivité tout en cultivant une image de marque convaincante, celles-ci y trouvent une réponse ludique et créative à bien des attentes. Désormais réalisable en quelques minutes directement sur son smartphone, l'interview collaborateur rapproche, valorise et informe.

La vidéo collaborateur : un outil dans l'air du temps

L'interview collaborateur, ou la vidéo collaborateur, s'apparente à un témoignage d'employés qui s'expriment sur leur expérience au sein de l'entreprise dans laquelle ils œuvrent. Ce qui fait l'originalité et sans doute le plus grand intérêt de ce moyen de partage, c'est son format qui met en avant le collaborateur tout en favorisant son engagement. Celui-ci est non seulement invité à communiquer, ce qui valorise son opinion, mais aussi à s'impliquer dans la construction de l'interview elle-même.

Les outils dédiés à la vidéo collaborateur permettent de créer des vidéos inspirées sans crainte de faire fausse route. L'application Kannelle, par exemple, propose de suivre une scénarisation guidée pensée pour des besoins précis et adaptée à divers secteurs d'activité. Des tutoriels sont également disponibles. Grâce à la captation assistée, l'interview collaborateur prend une allure professionnelle même si le collaborateur en question n'a aucune expérience de la vidéo. Cela fait appel à la magie de la technologie « tourné-monté » : une fonctionnalité de montage automatique intelligent qui permet de créer des vidéos en temps réel et de poster quelques minutes après avoir filmé.

Les collaborateurs au cœur de l'action

L'interview collaborateur représente un outil de valorisation et d'intégration exceptionnel. Confier à un employé la tâche d'enregistrer une vidéo centrée sur sa propre perspective lui prouve à quel point son avis est important. Et pour cause : le consommateur trouve les avis des collaborateurs bien plus crédibles. En mettant en avant la contribution des ouvriers, l'écart entre ces derniers et les cadres est réduit, puisque leur opinion a un poids suffisant pour influer sur la crédibilité de l'entreprise tout entière.

Au sein de l'entreprise elle-même, la vidéo collaborateur a également un rôle à jouer. Les collaborateurs étant en effet en première ligne sur le terrain, ils sont sans aucun doute les mieux placés pour apporter un témoignage utile à l'ensemble des équipes. En optant pour un format vidéo simple, réaliser des bulletins d'information auxquels tous les employés ont accès devient un jeu d'enfant et prend même la forme d'un exercice de team building. Une manière attrayante et pratique de faire circuler les informations et d'aider chacun à se tenir au courant des évènements qui le touchent de près.

Utilisée à des fins d'information, l'interview collaborateur peut également servir à communiquer avec le public. Les ouvriers et employés spécialisés expliquent directement les actions entreprises sur le terrain et explicitent les process qu'ils instaurent. Cette façon d'entretenir un lien entre les personnes s'avère tout à fait pertinente dans la conjoncture que nous connaissons tous actuellement. Une ville a ainsi choisi de filmer son activité durant la période de confinement afin de tenir ses habitants informés.

La vidéo collaborateur peut même avoir une portée éducative. Dans l'immobilier, l'exemple de chefs de chantier ayant pu capturer leur quotidien et faire découvrir au grand public les coulisses de la construction est particulièrement parlant.

Accompagnés pas à pas, plus à leur aise, les collaborateurs n'hésitent pas à s'impliquer davantage dans la vie de leur entreprise et sont ravis d'acquérir des compétences vidéographiques. À l'heure où certains détracteurs des nouvelles technologies pointent du doigt leur caractère déshumanisant, la vidéo collaborateur rappelle qu'elles sont avant tout développées pour promouvoir la communication. Employées à bon escient, elles rapprochent les personnes en mettant à leur portée de nouveaux formats pour s'exprimer et toucher le plus grand nombre. L'entreprise d'aujourd'hui est le théâtre de belles histoires à partager avec le monde et l'intégration du virtuel dans la réalité de chacun offre un moyen inédit de les raconter.