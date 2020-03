Zoom sur Dépil Tech, la petite start-up française devenue grande

L'épilation définitive à lumière pulsée, qu'est-ce que c'est ?

La méthode d'épilation définitive utilisée par Dépil Tech a recours à la technologie innovante qu'est la lumière pulsée. Cette dernière est filtrée, ce qui élimine les rayons UVA, UVB et UVC. Seul le poil est ciblé, ce qui épargne la peau et prévient les risques de vieillissement prématuré.

Les praticiennes diplômées du groupe ont recours à la machine Galaxy Black, une conception entièrement française. A terme de plusieurs séances d'épilation définitive au cours de chacune desquelles 20% de la pilosité ciblée est éliminée, aucun entretien n'est nécessaire pour les patients.

Quelle est la situation du marché ?

L'extrême majorité des femmes entre 16 et 55 ans s'épilent et beaucoup d'entre elles recherchent des solutions d'épilation définitive. Partant de ce constat, ce sont plus de 20 millions de femmes en France qui ne demandent qu'à être conquises par les offres proposées par Dépil Tech.

Les hommes ne sont d'ailleurs pas en reste, puisqu'ils sont chaque année plus nombreux à vouloir épiler au moins une partie de leur corps. Maillot, aisselles, fesses, cuisses, torse... Tout ou presque peut y passer et tout le monde est concerné !

Il s'agit donc d'un marché en constante expansion. Depuis sa création, la société a traité près de 200 000 clients. Par ailleurs, dans le cadre de la diversification de ses services, elle propose également des soins de photo-rajeunissement. La société s'est également lancée dans la cosmétologie en mettant au point une gamme de soins cutanés estampillés « Derm Light ».

Comment la société Dépil Tech est-elle née et s'est-elle étendue ?

Avant de créer Dépil Tech et de se lancer sur le marché de l'épilation définitive, Jean-Baptiste Mauvenu travaillait dans l'optique. De son côté, Paul a travaillé pendant un temps dans l'industrie du luxe et le retail. Alors que la startup prenait son envol, c'est finalement Jérémy Mauvenu, anciennement directeur des succursales, qui a pris le relais en devenant le directeur général de la société.

Le taux de croissance culmine à deux chiffres chaque année, avec pour meilleur exemple l'année 2015 où son chiffre d'affaires a presque doublé. Aujourd'hui, ce chiffre d'affaires est estimé à environ 55 millions d'euros. L'enseigne emploie plus de 600 collaborateurs à travers l'Hexagone et à l'International, dans plus de 120 centres.

La marque ambitionne d'ouvrir plusieurs centres au sein des pays d'Europe, mais également au-delà du Vieux Continent. Chaque année, chaque centre génère en moyenne 300 000 euros de chiffre d'affaires. S'étendre au-delà de la France représente donc un marché d'avenir que les frères Mauvenu n'ont pas l'intention de laisser aux autres.

Un positionnement de marque franco-français

L'identité de Dépil Tech, c'est aussi l'ambition de ne recourir qu'à du « made in France ». C'est la raison pour laquelle la machine à lumière pulsée utilisée dans le cadre des séances d'épilation définitive de l'enseigne est un produit français. C'est également pourquoi la société envisage de travailler principalement avec des entreprises françaises afin de dynamiser l'activité et l'économie du marché national.

Plus qu'un concept novateur et marché porteur, Dépil Tech est aussi une success-story à la française. L'enseigne propose plus qu'un produit et un service, à savoir une identité et des valeurs fortes !