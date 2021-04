Il était temps !

Résilience. Ce mot aux sonorités si contemporaines. Ce mot qui, par la vacuité soudaine de la planète tout entière prenait enfin tout son sens ; habitait nos pensées confinées. Car finalement, qu'allions-nous faire de cette histoire ? Cette stupéfiante histoire qui depuis des mois nous contraint soit à subir, soit à résister, soit à tout changer.

Il aura donc fallu un virus pour que tout bascule.

Et comme souvent en période de chaos, pour que tout s'accélère. Soudain, les temporalités deviennent autres, les décisions se font combatives. Vient le moment d'acter les projets en gestation. C'est connu, c'est vécu, et chacun s'accorde à le dire : les crises, aussi dures soient-elles, ont le pouvoir d'activer les transformations en devenir. C'était donc cela être résilient : surmonter le drame pour en extraire l'énergie du renouveau.

A La Tribune, l'idée de créer une revue taquinait nos réflexions depuis un bon moment. Rien d'étonnant à cela... Face à la révolution digitale, la nécessité d'adapter les éditions papier était une évidence. Le papier est mort ! Vive le papier ! Car oui, son utilité a changé et doit s'accorder à la mutation des médias. Vivre avec son époque, tout comme le cinéma a dû repenser son modèle lorsque la télévision a fait son apparition dans les foyers. Même si évidemment, cela a pris du temps. Et c'est bien de cela dont il s'agit. De Temps. Or nous en avions suffisamment goûté pour oser mettre en œuvre notre projet éditorial fondé sur deux axes fondamentaux : l'actu économique sur le digital pour une lecture informative ; l'analyse sur le papier pour (re)prendre le temps de lire et de réfléchir au monde qui change.

Voilà comment la revue T est née. Dans la continuité de nos réflexions et l'accélération de nos projets, contextualisées par la crise sanitaire. Nous avons osé bousculer notre modèle au moment même où notre édition spéciale « Réinventer la France », en kiosque tout l'été, rencontrait l'un de ses plus grands succès. Cela confortait notre conviction qu'un traitement éditorial thématique approfondi avait toute sa place auprès de notre lectorat. Restait à changer le support et le concept, en écho à la contemporanéité des nouveaux gestes de lecture et d'appréhension des savoirs.

T, c'est une revue qui traite un seul et unique thème par numéro : la possibilité d'un nouveau capitalisme pour cette première édition, le Made in France et la relance économique par les territoires, ou encore les villes de demain pour nos prochaines parutions.

T, pour le Temps de réfléchir et de lire bien sûr, mais aussi pour tout ce qui caractérise l'ADN de La Tribune : les Transformations qui forgent notre époque, les Territoires qui révèlent l'attractivité de notre pays, les Talents qui construisent un monde meilleur, l'envie de Transmettre un futur souhaitable. Et bien sûr T pour La Tribune qui depuis trente-cinq ans porte un regard différent sur l'économie.

Pour ce premier numéro, nous avons proposé à des personnalités de s'exprimer sur ces sujets ; des femmes et des hommes engagés, parfois militants. Nos journalistes et auteurs invités y décryptent et analysent les tendances de ce que pourrait être l'émergence de nouveaux écosystèmes autour d'une question majeure : une réforme du capitalisme est-elle possible ? Décentralisation, écologie citoyenne, entreprises à mission, nouvelles normes du travail... Un nouveau monde se dessine, faisons-le savoir. Partageons l'économie !