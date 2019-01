Apple mise sur les services pour sortir de sa dépendance à l'iPhone

Apple peut se réjouir. La marque américaine a vu sa division dédiée aux services croître de 19% à 10,9 milliards, un peu au-dessus des attentes des analystes. Les services (ventes iTunes, apps, Apple Music, cloud, paiement électroniques...) représentent désormais 13% du chiffre d'affaires de la marque à la pomme, un point sur lequel Tim Cook a insisté, mardi 29 janvier, en présentant les résultats du dernier trimestre 2018. Associés aux appareils hors iPhone (iPad, Macs, Apple Watch...), ils permettent à Apple de juguler les pertes subies en 2018.

Car si le patron d'Apple a mis un point d'honneur à souligner cette performances, c'est bien pour montrer qu'Apple tend à se diversifier davantage afin d'être moins dépendant de l'iPhone, son smartphone vedette. Pour cause, le patron du géant de la high tech a confirmé que les ventes de fin d'année de sa firme avaient, et c'est inédit, été décevantes avec un chiffre d'affaires en repli et un bénéfice net à la peine, plombés par l'iPhone et les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine.

Apple piégé par le prix des iPhones

Le chiffre d'affaires d'Apple issu des trois derniers mois de 2018, le premier trimestre de son exercice décalé, est ressorti en repli de 5% à 84,3 milliards de dollars, un peu au-dessus toutefois de ce qu'il avait prévu au début du mois. L'explication ? Un repli de 15%, à 52 milliards de dollars, du chiffre d'affaires tiré des iPhone en raison d'une baisse imputable de la vente du smartphone notamment dû à la baisse du marché chinois. Sur cet énorme marché, le groupe a vu son chiffre d'affaires total dégringoler de 27% à 13,16 milliards de dollars.

Lire aussi : Ventes d'iPhone : Apple est-il victime de ses prix prohibitifs ?

Apple avait déjà prévenu que ses ventes de fin d'année seraient décevantes. Les analystes soulignent aussi la saturation du marché du smartphone et la cherté des appareils d'Apple, qui fait face dans ce pays à de sérieux concurrents locaux, comme Huawei et Xiaomi. Sont également évoqués Coté prévisions pour le trimestre en cours, elles sont en-dessous de ce que pensaient les analystes.

(Avec AFP)