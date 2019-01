CES 2019 : une batterie nomade universelle signée Otonohm

Et aussi...

Parmi les 26 startups de la délégation des Hauts-de-France qui seront présentes au CES 2019 de Las Vegas, certaines ont de nombreux atouts pour faire parler d'elles. C'est le cas de Carfit, qui a développé un système de maintenance prédictive destiné aux automobiles : un boîtier analyse les vibrations d'une voiture et en déduit les durées de déplacement, les distances parcourues et le comportement du conducteur, préconisant les révisions ou changements ad hoc. De son côté, IbanR est le « premier kakemono digital multimédia ». Équipé d'un écran LED, cette affiche verticale est repliable, facilement transportable, et déployable en moins d'une minute. Enfin, Parkki a développé une application et un capteur destinés à être posés sur l'éclairage public pour analyser l'utilisation des places de parking. Objectif : mieux informer les automobilistes sur les places libres mais aussi les gérants d'infrastructures. D.J.