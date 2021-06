Un premier SPAC dédié à la tech se lance en France pour créer un géant européen

Une première en Europe ! Un groupe d'entrepreneurs français accompagnés d'investisseurs lance jeudi un véhicule d'acquisition, ou Spac, prévoyant de lever 150 millions d'euros avec pour objectif de "faire émerger un géant de la tech européenne", ont-ils annoncé dans un communiqué.

Alors que de nombreuses entreprises du digital ont été financées par le "venture" et le "private equity", DEE Tech ambitionne d'accompagner les fondateurs, les managers et les actionnaires dans une nouvelle étape de la vie de leur entreprise.

Lire aussi 5 mnL'ambition folle de Macron : dix géants européens de la tech d'ici à 2030

Un Spac ou "Special Purpose Acquisition Company" est une entreprise sans activité opérationnelle et dont le but est de lever des fonds en entrant sur une place boursière pour une durée limitée. DEE Tech se revendique ainsi comme "le premier Spac français dédié à la tech". L'augmentation de capital pourra être portée à 195 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension.

L'offre, réservée aux investisseurs qualifiés, débutera jeudi et devrait se clôturer le 23 juin, à 17h00 (15h00 GMT). Le début de la cotation est prévu le 25 juin.

DEE Tech cible notamment des entreprises "déjà présentes dans les secteurs technologiques avec un positionnement privilégié pour les solutions à la digitalisation et/ou à l'e-commerce", basées en Europe ou en Israël et déjà actrices de premier plan.

Les SPAC à la mode

Parmi l'équipe dirigeante, on trouve Marc Menasé, cofondateur de France Digitale, et des anciens de Vente-privée (devenue Veepee). Ils sont accompagnés par le groupe MACSF, premier assureur des professionnels de santé, et IDI, société d'investissement spécialisée.

Les SPAC sont des instruments en vogue, généralement promus par des entrepreneurs à succès ou des personnalités.

En France, Xavier Niel (fondateur d'Iliad), le banquier d'affaires Matthieu Pigasse et le spécialiste de la distribution Moez-Alexandre Zouari ont par exemple lancé en décembre le Spac 2MX Organic, qui ambitionne de bâtir une grande entreprise spécialisée dans la consommation durable. Le cofondateur de Direct Energie, Xavier Caïtucoli, va lancer un véhicule d'investissement dédié à la transition énergétique.

De son côté, le groupe hôtelier français Accor avait annoncé fin mai la levée de 300 millions d'euros par son Spac.

Lire aussi 2 mnAccor : un Spac en vue d'acquisitions autour de l'hôtellerie

(Avec AFP, Reuters)