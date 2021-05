La France veut créer des champions technologiques de la transition écologique

"A technologies constantes, nous ne parviendrons pas à atteindre la neutralité carbone en 2050", rappelait Paul-François Fournier, au Forum Zéro Carbone, organisé par la ville de Paris et La Tribune en décembre dernier à l'occasion du cinquième anniversaire de l'Accord de Paris. Le directeur exécutif innovation de Bpifrance soulignait alors, l'impérative nécessité de développer un vaste écosystème de start-up greentech pour accélérer la transition écologique.

Lutte contre la pollution de l'air, rénovation et efficacité énergétique, production d'énergies décarbonées ou encore végétalisation des villes... L'appellation greentech désigne toutes ces jeunes sociétés dont les technologies de rupture permettent d'accélérer la transition écologique. Cette classe d'actifs, longtemps boudée par les investisseurs trop frileux, apparaît désormais comme stratégique face à l'urgence de la lutte contre le changement climatique.

Les technos de rupture, indispensables pour le climat

La décennie écoulée montre ainsi une forte accélération des montants investis au capital des sociétés greentech en France. Entre 2010 et 2020, près de 6 milliards d'euros ont été investis, dont plus de 2 milliards d'euros sur les seules années 2018 et 2019, souligne un récent rapport de France Invest.

C'est dans ce contexte de prise de conscience générale que le gouvernement français a donné, début mai, le coup d'envoi d'un nouveau programme, baptisé French Tech Green 20. Objectif : favoriser l'émergence des champions de la transition écologique, en accompagnant 20 start-up greentech en capacité de devenir des leaders technologiques.

Comme les start-up membres du Next 40 et du classement French Tech 120, les 20 jeunes pousses sélectionnées vont bénéficier d'un accès facilité à plus de 60 services publics grâce à un correspondant dédié à chacun, mais aussi d'une plus grande visibilité, grâce au soutien de l'Etat. Les vingt sociétés lauréates*, sur près de 200 candidates, ont été sélectionnées selon leur impact environnemental ainsi que sur leur capacité à se développer rapidement à grande échelle. 90% des start-up lauréates participent ainsi à la réduction des gaz à effets de serre, 70% contribuent à la réduction des déchets et 60% ont un impact positif sur la qualité de l'air.

20 pépites issues de tous les territoires

"La moitié d'entre elles est localisée en dehors de l'Ile-de-France ce qui illustre l'ampleur de la dynamique greentech sur tout le territoire", souligne le gouvernement.

Parmi elles, la société marseillaise DualSun, dont les panneaux photovoltaïques sont capables de fournir de l'électricité et de chauffer l'eau, le nantais Lhyfe, spécialisé dans la production d'hydrogène vert, ou encore Lactips qui fabrique du plastique à partir de protéines de lait à Saint-Etienne, et le breton Entech smart energies, spécialisé dans le stockage d'énergies renouvelables.

"Avec plus de 230 projets réalisés en cinq ans, une technologie et un modèle économique validés, Entech ambitionne de passer aujourd'hui à nouvelle phase de développement qui va nécessiter l'intégration de nouvelles compétences, des financements et une visibilité accrue. Nous entrons donc dans le programme Green20 au bon moment pour soutenir l'accélération de notre développement", se réjouit Christopher Franquet, PDG et cofondateur d'Entech, qui emploie aujourd'hui 60 salariés.

Algama qui propose d'introduire des micro-algues dans notre alimentation, fait partie des lauréats franciliens, tout comme le conseiller en énergie Hello Watt, qui prévoit de créer 150 nouveaux postes dans les mois à venir. Même hypercroissance pour la start-up parisienne Metron, qui prévoit de compter 200 collaborateurs à la fin de l'année et vise une entrée en Bourse en 2024. Sa technologie qui permet de collecter et d'analyser les données des usines pour réduire leur consommation énergétique a déjà séduit plus de 100 industriels à travers le monde.

La French Tech veut passer au vert

Le French Tech Green 20 s'inscrit dans le cadre plus large de l'initiative French Tech For The Planet, lancée en décembre dernier et dont le but est de faire de la transition écologique un axe essentiel de l'action de la French Tech.

Mais cette vague verte dans l'écosystème tech tricolore n'est pas qu'à l'initiative du gouvernement. Plus récemment, une centaine d'entreprises en hypercroissance se sont engagées pour le climat. Dans une tribune exclusive publiée sur notre site, les signataires se sont engagés à réaliser un bilan carbone complet avant la fin de l'année et à agir concrètement pour limiter les émissions identifiées. Ils souhaitent que ces mesures deviennent des critères obligatoires pour toutes les entreprises du Next40 et du French Tech 120.

____________________________

* Liste complète des 20 lauréats du French Tech Green 20 : Lhyfe, Lactips, Materr'up, Greenly, Algama, BeFC, Deepki, Dualsun, Entech, Hello Watt, Kayrros, Metron, namR, neoplants, ombrea, Poly To Poly, Spareka, toopi, Urban canopee, Waga Energy.