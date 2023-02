E-commerce : Zalando va supprimer des centaines d'emplois dans le monde

Un autre gros acteur de la tech s'apprête à licensier. Le vendeur d'articles de mode et d'accessoires en ligne Zalando, qui emploie 17.000 personnes dans le monde, a en effet annoncé ce mardi 21 février lancer « un programme de réduction de plusieurs centaines de postes au sein des équipes ». Une déclaration signée des deux PDG et fondateurs de l'entreprise, Robert Gentz et David Schneider, et envoyée aux salariés.

« L'environnement macroéconomique est devenu plus compliqué », ont détaillé les dirigeants. « Certaines parties de notre entreprises ont connu une croissance trop rapide ».

Les suppressions de postes devraient concerner « de nombreuses divisions de Zalando, dont les hauts niveaux de direction », ont expliqué les dirigeants. En revanche, les salariés des « centres logistiques, du service à la clientèle et dans les magasins » ne seront pas affectés. Tout comme les « postes opérationnels » de Zalando Studio, qui produit des photos des articles vendus en ligne.

Les autres détails du plan ne seront connus qu'après « une consultation » avec les représentants des salariés et la direction, qui a déjà débuté, ont assuré les dirigeants.

Depuis sa fondation en 2008, la startup allemande est devenue l'un des premiers groupes européens de la vente en ligne de vêtements. Basée à Berlin, elle revendique plus de 50 millions de clients actifs.

À 12h41, le titre de Zalando perdait 1,68%, en dernière place de l'indice vedette Dax de la Bourse de Francfort, qui chutait de 0,38% à 15.418,77 points.

Licenciements à la pelle dans la tech

Cette annonce intervient alors que les plans sociaux se multiplient dans le secteur du numérique, partout dans le monde et depuis cet été. Le secteur de la tech fait en effet face à une conjoncture difficile dans un contexte de forte inflation et de hausse des taux d'intérêt. Ce, après une période faste, notamment au plus fort de la pandémie de Covid-19 et des confinements, qui a profité à la vente sur Internet.

Même les géants de la tech sont touchés. Snap, maison mère de la populaire application de messagerie Snapchat, a annoncé en août 2022 une restructuration conduisant à la suppression d'environ 20% des effectifs, soit plus de 1.200 employés. Meta, la maison mère de Facebook, Instagram et WhatsApp, a annoncé en novembre la suppression de 11.000 emplois, soit environ 13% de ses effectifs. Il s'agit du premier plan social de l'histoire du groupe. Amazon a suivi en janvier annonçant « un peu plus de 18.000 » emplois dans le monde, y compris en Europe. Puis Google avec 12.000 suppressions de postes, soit un peu plus de 6% de ses effectifs. Microsoft a lui annoncé 10.000 licenciements d'ici fin mars. Le fabricant américain d'ordinateurs Dell a fait part début février de la suppression de 5% de ses effectifs mondiaux, soit environ 6.650 postes. En Allemagne, le géant des logiciels SAP va supprimer 3.000 emplois.

Selon le site spécialisé Layoffs.fyi, un peu plus de 88.000 salariés de la tech ont perdu leur emploi depuis début janvier dans le monde. Un chiffre qui ne prenait pas en compte l'annonce de Dell.

(Avec AFP)