Fibre dans les campagnes : Vitis lance son offre sur les réseaux de TDF

Vitis poursuit sa marche en avant. L'opérateur, qui commercialise des abonnements à la fibre dans les territoires ruraux, annonce ce mardi qu'il va couvrir de nouveaux départements. Il s'agit des zones peu denses où TDF, un nouvel opérateur d'infrastructures Internet fixe, déploie des Réseaux d'initiative publique (RIP) - c'est-à-dire pour le compte de collectivités. Ainsi, l'offre de Vitis sera disponible « dès juillet 2018 dans le Val-d'Oise », précisent l'opérateur et TDF dans un communiqué conjoint. « Les premières communes raccordées seront Bernes-sur-Oise, Bruyère-sur-Oise, Champagne-sur-Oise, Chaumontel, Hérouville, Luzarches et Méry-sur-Oise. » D'autres départements suivront dès que les réseaux seront disponibles. A savoir, les Yvelines, l'Indre-et-Loire, le Loir-et-Cher et le Maine-et-Loire.

Lire aussi : Internet : la bataille du très haut débit pour tous

Avec cet accord, Vitis étend son empreinte dans l'Hexagone. A terme, les RIP opérés par TDF représenteront environ 700.000 prises. Sachant que Vitis propose aujourd'hui son offre « dans une vingtaine de départements, représentant 1.000 communes et plus de 500.000 prises », précise le communiqué. D'ici à la fin de l'année, Vitis espère pouvoir proposer son offre dans des territoires représentant 1 million de prises éligibles.

Partenariat avec NRJ Mobile

L'opérateur veut commercialiser son offre aussi vite que possible dans les campagnes en attendant que les grands opérateurs nationaux (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free) s'y mobilisent davantage. C'est pourquoi, outre TDF, Vitis s'est allié aux autres gros opérateurs d'infrastructures présents dans les RIP, comme Covage-Tutor, Altitude et Axione.

Vitis, qui refuse de lever le voile sur son nombre d'abonnés, dispose d'une offre Internet fixe à très haut débit au prix unique de 39,90 euros par mois. L'opérateur s'est récemment entendu avec NRJ Mobile pour proposer, en plus, de la téléphonie mobile.