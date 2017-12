Ce que l'IA va changer dans mon entreprise... des "process" mieux ciblés

L'intelligence artificielle (IA) va-t-elle massivement détruire des emplois ou bien renforcer l'efficacité des entreprises ? Elles pourraient accroître leur rentabilité de 38 % en moyenne d'ici à 2035 (dont à peine 20 % pour la France) grâce à « l'IA axée sur les collaborateurs », selon un récent rapport d'Accenture.

À commencer par le marketing. Campagnes de vente ou de bienvenue, relance d'inactifs ou d'« abandonnistes de panier »... le site de vente en ligne Bricoprivé (produits de bricolage) automatise ainsi 65% de ses campagnes, lesquelles génèrent 77% des revenus. Chaque matin, l'enseigne envoie 4,5 millions de mails à ses clients et à ses prospects.

« Nous déchargeons les marketeurs du nettoyage de leurs données, de leur segmentation, des calculs par tranche d'âge, récurrence d'achat, panier moyen, canaux de vente ou d'abandon de la vente, etc., lance Amaury Martin, responsable des ventes à Emarsys, un éditeur d'origine autrichienne qui agrège les données de 2,9 milliards de profils clients. En se basant sur un historique des ventes (de un à dix ans), notre moteur d'IA calcule tous les agrégats permettant de dire que, ce matin, tels prospects sont prêts à être convertis en clients avec tel produit et ce que seront les recettes. »

Surtout, le courriel part au moment où il aura le plus de chances d'être lu : 9 h 30 pour Pauline, 10h15 pour Ludovic. Une fois ouvert, l'IA personnalise le contenu de la relance en focalisant sur le produit qui a le plus de chances d'être acheté.

Comment se prennent les décisions d'achat dans une entreprise qui s'approvisionne sur un site professionnel de vente en ligne ? Telle est la question qui fait le succès de la startup parisienne GetQuanty auprès de 300 clients, dont SFR, Orange, BNP Paribas, Dassault Systèmes, Karcher, Zabra.

Selon la taille et le secteur d'activité de la cible, comptez entre trois et cinq personnes pour parvenir à l'achat final. Autre vertu de l'IA :

« Commerciaux et marketeurs dialoguent davantage. Ils choisissent ensemble les prospects les mieux valorisés par le marketing et ciblent mieux ceux qu'ils veulent réengager et comment », fait valoir Xavier Paulik.

Tous les industriels rêvent d'une chose : fabriquer la juste quantité de produits au meilleur moment. Ils pourront y parvenir grâce à la toute récente plateforme auto-apprenante Factory Talk Analytics de l'américain Rockwell Automation. Point fort : elle se configure assez facilement.

« On commence par la connecter à toutes les sources de données : le progiciel de gestion de l'entreprise (ERP), le système d'exécution production (MES), les ressources humaines, les services extérieurs comme la météo et la logistique, détaille Michel Huy, directeur des systèmes d'information industrielle à Rockwell Automation. La plateforme va alors organiser les données, trouver des corrélations et proposer des recommandations qui, à force de questionnements, seront de plus en plus intelligentes. »