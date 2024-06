Havas va investir dans l'IA et les données pour préparer son entrée en Bourse

Havas investit à son tour dans l'intelligence artificielle. Après Publicis et WPP en janvier, le groupe français de communication va placer 400 millions d'euros sur quatre ans dans l'IA et les données, a-t-il annoncé ce mardi, dans le cadre d'un plan stratégique censé préparer son entrée en Bourse prévue entre « la fin 2024 et le début 2025 ».

Ce plan stratégique « ouvre un nouveau chapitre pour Havas en préparation de notre probable entrée en Bourse entre la fin 2024 et le début 2025 », a déclaré Yannick Bolloré, PDG de Havas, au quotidien Le Figaro.

Sa présentation intervient alors que la maison mère Vivendi a pour projet de se scinder en quatre entités : Canal+, Havas, une société regroupant édition et distribution (Lagardère et Prisma Media), ainsi qu'une société d'investissement.

L'autre annonce de ce plan est le lancement d'un « système d'exploitation » unique, déployé à l'ensemble des 23.000 collaborateurs du groupe et compatible avec les systèmes informatiques de ses clients, qui permettra grâce à l'IA et aux données d'élaborer les étapes clés d'une campagne publicitaire.

Publicis investit 300 millions d'euros sur trois ans

En janvier dernier, son concurrent Publicis avait annoncé investir 300 millions d'euros sur trois ans pour sa stratégie en matière d'intelligence artificielle, afin de mettre cette technologie « au cœur » de ses activités et en tirer « le meilleur parti » pour ses clients.

Pour la seule année 2024, Publics prévoit un investissement de 100 millions d'euros, « dont 50% dédiés à la formation et au recrutement des équipes, et 50% à la technologie, via l'achat de licences, de logiciels informatiques et d'infrastructures cloud (informatique dématérialisé) », avait-il précisé.

En janvier également, WPP avait annoncé qu'il allait investir plus de 300 millions de dollars dans l'IA en 2024. « L'IA est en train de transformer notre industrie et nous voyons ça comme une opportunité et pas comme une menace. L'IA va améliorer et non remplacer la créativité humaine. Nous avons déjà donné à nos salariés des outils basés sur l'IA pour augmenter leurs compétences, leur productivité [...] et améliorer les performances média », avait déclaré Mark Read, le PDG du groupe britannique de publicité, dans un communiqué de presse, selon des propos rapportés par Les Echos.

+ 3,9% de chiffre d'affaires en 2023

Après avoir racheté dix agences à travers le monde l'an passé, Havas va poursuivre sa politique offensive d'acquisitions, a par ailleurs indiqué son dirigeant, ce mardi.

« Nous avons déjà réalisé quatre acquisitions de toutes tailles cette année en France, au Royaume-Uni et au Moyen-Orient, et nous allons continuer », a souligné Yannick Bolloré auprès du Figaro.

En 2023, Havas a vu son chiffre d'affaires progresser de 3,9%, à 2,9 milliards d'euros. Au premier trimestre de 2024, la hausse était de 6,2%. Et ce, grâce à ses acquisitions d'agences, comme l'allemande Eprofessionnal.

De son côté, Vivendi, qui a absorbé Lagardère fin novembre, a vu son chiffre d'affaires bondir de 86,6% au premier trimestre, à 4,3 milliards d'euros, a annoncé fin avril le géant des médias. À taux de change et périmètres constants, le groupe du milliardaire Vincent Bolloré enregistre une croissance sur un an de 5,4%.

Cette hausse « particulièrement importante (...) témoigne de la solidité de nos trois principaux métiers et de la capacité du groupe à se transformer », ont estimé dans un communiqué Yannick Bolloré, président du conseil de surveillance, et Arnaud de Puyfontaine, président du directoire.

Dans le détail, Canal+ a vu son chiffre d'affaires augmenter de 4,3%, à plus de 1,5 milliard d'euros, aidé par le développement de son nombre d'abonnés en France comme à l'international, notamment en Afrique, où le groupe poursuit son expansion. Vivendi profite également de la hausse de 12,4%, à 1,9 milliard d'euros, du chiffre d'affaires de Lagardère, entré dans son giron après un long feuilleton ponctué notamment par la cession de la maison d'édition Editis.

(Avec AFP)