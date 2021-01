Risque cyber  : « La sécurité crowdsourcée s’impose comme le nouveau standard »

Transfuge de Qwant, Guillaume Vassault-Houlière a créé Yes We Hack en 2013. Présente dans 25 pays, la société rouennaise est devenue leader européen du bug bounty (la chasse aux bugs par des hackers éthiques) qu'elle a contribué à faire connaître sur le vieux continent. (Crédits : Yes We Hack)

ENTRETIEN. La chasse aux virus s’intensifie. Leader européen du bug bounty, autrement dit la recherche de failles informatiques par des hackers moyennant récompense, la société rouennaise Yes We Hack a connu une croissance record en 2020. Pour son CEO et co-fondateur, Guillaume Vassault-Houlière, c’est le signe que la sécurité collaborative est arrivée à maturité. Interview.