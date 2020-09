15 propositions pour l'égalité des chances dans le numérique

Les secteurs qui licencient actuellement sont certes nombreux. Mais certains, en revanche, pâtissent toujours d'une pénurie de main d'oeuvre. C'est vrai notamment dans le secteur du numérique. Selon le rapport qu'Anthony Babkine et le Conseil national du numérique viennent de remettre, ce 8 septembre, au gouvernement, 80 000 postes étaient non pourvus dans le numérique en 2018. Autant d'occasions manquées pour les entreprises de déployer leur savoir-faire auprès de davantage de clients, dans davantage de secteurs et davantage de pays.



Sans doute les écoles ne fabriquent-elles pas assez de futurs professionnels du numérique. Mais est-ce la seule raison ? N'y a-t-il pas des gisements inexploités ? Dans les quartiers populaires et les zones rurales, par exemple ? Le rapport évoque ainsi une « rencontre manquée » entre les entreprises et ces talents potentiels. Et alors que la...