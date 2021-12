French Tech : une année 2021 exceptionnelle, 2022 encore plus fort ?

Plus de 10 milliards d'euros levés, le double de 2020

Personne ne s'attendait à une telle explosion. En 2021, les startups françaises ont levé quasiment le double du montant de 2020 : plus de 10 milliards d'euros d'après les cabinets de conseil EY et Avolta Partners, contre 5,4 milliards d'euros en 2020. Le palier symbolique des 10 milliards d'euros a été franchi fin novembre (10,14 milliards d'euros), auxquels il faut rajouter environ 340 millions d'euros en décembre, ce qui ferait un total de 10,44 milliards d'euros en attendant le décompte définitif qui sera officialisé en début d'année prochaine.

"Tout le monde a réalisé que le marché européen de la tech, et notamment français, était complètement sous-investi" par rapport à son homologue américain, explique Benoit Grossmann, partner chez Eurazeo et coprésident du collège investisseurs de France Digitale.

Cette accélération est essentiellement une conséquence de la crise du Covid-19. "ll y a eu des déclics collectifs, de nouveaux besoins sont apparus. On a gagné au moins trois ans de maturité dans l'adoption des usages numériques, ce qui se retrouve dans l'explosion des levées de fonds", analyse Benoist Grossmann. Les taux bas, l'euphorie des valeurs tech dans le monde, et le soutien de l'Etat à l'innovation, notamment en mobilisant les investisseurs institutionnels (bancassureurs notamment), ont désinhibé les investisseurs en 2021.

Mais la France est loin d'être une exception. Les levées de fonds ont explosé partout en 2021, et notamment aux Etats-Unis et dans le reste de l'Europe. Ainsi, malgré ce doublement des fonds levés, la France reste à bonne distance de ses voisins britannique et allemand, qui devraient chacun tripler la mise par rapport à 2020.

12 nouvelles licornes

L'explosion des grosses levées de fonds a permis à la France de faire éclore en 2021 pas moins de 12 nouvelles licornes, ces startups non cotées et valorisées plus d'un milliard de dollars. Vestiaire Collective et Back Market dans le e-commerce ; Alan et Shift Technology dans l'assurance ; Younited, Swile, Qonto et Lydia dans la finance ; Dental Monitoring dans la e-santé ; IAD dans l'immobilier ; Sorare et Ledger dans les crypto-actifs, ont rejoint les 10 licornes qui ont vu le jour entre 2015 et 2020.

En 2021, la French Tech a donc fait émerger 12 licornes sur 22, soit plus de la moitié. Mais seulement 21 sont actives : OVHCloud, la deuxième licorne historique de la French Tech en octobre 2016, n'en est officiellement plus une depuis son introduction en Bourse en octobre 2021.

La relève est là : explosion de nouvelles licornes en 2022 ?



Signe que le puits à futures licornes est loin d'être tari, la French Tech a également enregistré en 2021 un record du nombre de levées de fonds supérieures à 50 millions d'euros : 47 d'après le calcul de La Tribune, contre 24 en 2020. Une évolution spectaculaire. Parmi ces 47 levées, le nombre de méga-levées de fonds de plus de 100 millions d'euros est particulièrement impressionnant : 22 cette année, contre 10 en 2020, 5 en 2019 et 3 en 2018.

Ces chiffres sont très significatifs car ce sont la multiplication des grosses levées de fonds qui font gonfler la valorisation des startups, leur permettant ainsi d'atteindre le statut de licorne. Par exemple, avant de devenir une licorne en 2021 en levant 400 millions d'euros, la néobanque Qonto avait réussi quatre tours de table les années précédentes, dont 104 millions d'euros en octobre 2020.

Nul doute que parmi les nombreuses startups qui ont levé plus de 50 millions d'euros en 2021, se trouve une bonne partie des futures licornes de 2022 et 2023. C'était le cas de la plupart des licornes de l'année, qui avaient réalisé des tours de table significatifs dans le passé, à l'image de Back Marlet (110 millions d'euros en 2020), Swile (70 millions d'euros en 2020), Younited (65 millions d'euros en 2019), Ledger (75 millions de dollars en 2018) ou encore Vestiaire Collective (59 millions d'euros en 2020) et Alan (50 millions d'euros en 2020).

OVHCloud, Believe... la French Tech trouve enfin le chemin de la Bourse

Après des années de disette - depuis 1996 et Dassault Systèmes, précisémen t- la French Tech a enfin réussi à placer certaines de ses pépites en Bourse en 2021. Si des entreprises technologiques avaient tenté des IPO ces dernières années, il s'agissait exclusivement de biotechnologies et non pas de startups dites du numérique.

2021 est donc à marquer d'une pierre blanche mais ce retour sur les marchés ne s'est pas fait sans douleur. L'IPO sur Euronext du spécialiste de la distribution numérique de musique et de l'accompagnement des artistes, Believe, a essuyé les plâtres pour l'ensemble de la French Tech le 10 juin dernier. Le cours de son action - 19,50 euros à l'ouverture - a chuté dès le premier jour à 16,05 euros, et se situe au 27 décembre à 16,60 euros. "Believe a subi la frilosité des investisseurs sur la place européenne, peu habitués aux entreprises technologiques et à valoriser un potentiel de long terme. Il manque encore un vrai écosystème tech sur les marchés européens", indique à La Tribune un analyste financier.

La même déconvenue a failli arriver à OVHCloud, qui s'est lancé dans le grand bain le 15 octobre dernier. Actant la douche froide de Believe et la frilosité du marché à ce moment-là, le champion roubaisien de l'hébergement cloud s'est introduit tout en bas de sa fourchette, à 18,50 euros l'action. Pour ne rien arranger, l'entreprise a subi deux jours avant son introduction en Bourse une panne spectaculaire, bien que sans gravité car rapidement corrigée, qui a provoqué une panne chez des milliers de clients dans le monde.

Mais cette fois, tout a été fait pour que cette IPO soit un succès : d'après nos informations, l'Etat lui-même a mobilisé des investisseurs institutionnels pour souscrire du OVHCloud. Au premier jour de sa cotation, l'action a clôturé à 19,70 euros (+6,75%). Et le cours est en pleine phase ascendante : il se situe à 23,62 euros au 27 décembre, qui marque son record. OVHCloud est même entré dans l'indice des 120 plus grandes valeurs françaises, le SBF120, le 20 décembre dernier.

Qu'attendre de 2022 ? Le déblocage de 2021 et le succès d'OVHCloud devraient enfin permettre à d'autres startups de franchir le pas. Mirakl (licorne depuis 2020), Klaxoon, Doctolib, ManoMano, Younited (licorne depuis cette année), Alan (licorne depuis cette année) ou encore ContentSquare (licorne depuis 2020), entre autres, sont citées dans le club des potentiels prétendants à la Bourse dans les prochaines années.

