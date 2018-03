Avec le robot Spoutnic, les poules pondent sans stress

La Bretagne est une des premières régions agricoles françaises et également le deuxième pôle en matière de technologies de l'information et de la communication. Depuis six ans, le programme régional Agretic, porté par Bretagne Développement Innovation, connecte les filières agricole et agroalimentaire avec celle du numérique.

Les innovations technologiques prennent des formes variées (capteurs, objets connectés, applis mobiles, robots, réalité augmentée et virtuelle) et plusieurs d'entre elles avaient été présentées en septembre au Space de Rennes. Il en est une dont la démonstration fait sensation : Spoutnic (ex-TiOne).

Développé par la société rennaise Tibot Technologies, en collaboration avec une équipe de recherche du CNRS et de l'université de Rennes, ce robot autonome d'assistance pour aviculteurs permet d'éduquer les poules à aller dans le pondoir. Sans les stresser. Son action permet de limiter le nombre d'oeufs au sol, d'augmenter la productivité et de réduire la pénibilité pour l'éleveur.

« Le robot envoie des flashs de couleurs différentes avec des leds, pour prévenir les poules de son approche. Le robot ne stresse pas du tout l'animal, paradoxalement. Les poules marchent devant, il n'y a pas d'affolement », précise Benoît Savary, aviculteur et patron de la startup.

Tibot a démarré la commercialisation fin 2017 et vient d'entrer dans sa phase d'industrialisation. 50% des ventes se font en France mais des contrats ont aussi été signés en Suisse, en Finlande et en Grande-Bretagne. Une levée de fonds est en cours de finalisation pour permettre à l'entreprise d'accélérer son développement.