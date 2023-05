Fintech : Pennylane boucle une nouvelle levée de fonds

La crise du financement de la tech ? Quelle crise ? Alors que les levées de fonds des startups connaissent une période de basses eaux, Pennylane passe entre les gouttes. Nouvelle star de la comptatech hexagonale, la jeune pousse née dans le Cotentin en 2020 vient de finaliser un tour de table de série C de 29,5 millions d'euros sur lequel elle n'a même pas pris la peine de communiquer. Confirmée sans tambour ni trompette par son PDG, Arthur Waller, sur le plateau de BFM Business le 3 mai dernier, l'information aurait pourtant mérité que l'impétrant hausse le col de son invariable marinière. Pour cause.

Après avoir séduit le plus vieux fonds de la Silicon Valley, Sequoia Capital, la startup a cette fois attiré dans ses filets DST Global. Le véhicule d'investissement américain a été créé par le milliardaire russe, Yuri Milner. L'ancien oligarque (il a renoncé à sa nationalité), connu pour détenir des parts d'Alibaba, Airbnb, Xiaomi et bien d'autres, a injecté 26,5 millions au capital de la société. « Ses fondateurs restant majoritaires », a tenu à préciser Arthur Waller. Au passage, l'opération permet à Pennylane d'être valorisée un peu moins de 500 millions d'euros, la moitié de la somme requise pour accéder au rang de licorne.

Les professionnels du chiffre adhèrent

A l'origine de ce joli tour de force, le succès commercial de sa solution Saas de gestion financière et comptable dédiée aux TPE et aux PME. Celle-ci fait une entrée fracassante dans les cabinets d'expertise comptable : sa cible prioritaire. Aujourd'hui, un dixième des professionnels du chiffre français y sont abonnés, soit une multiplication par treize en l'espace de deux ans. Une martingale pour la fintech qui n'est plus contrainte de prospecter entreprise par entreprise. « C'est le signal que nous attendions pour mettre le turbo », confiait il y a peu Arthur Waller à La Tribune.

Le secret de fabrication de Pennylane ? Un outil évolutif « tout en un », une communication plutôt maline au travers de rendez-vous thématiques sur la comptatech ainsi qu'une maîtrise impeccable des arcanes comptables du Vieux continent. Laquelle protège durablement sa solution d'une concurrence extra-européenne, en particulier américaine.

La startup, qui compte 350 collaborateurs, entend aussi profiter de la généralisation de la facturation électronique entre entreprises assujetties à la TVA. L'heure approche. L'obligation entrera progressivement en vigueur à partir 1er juillet 2024, et jusqu'au 1er janvier 2026. Pour émettre ou recevoir une facture d'un fournisseur, toutes les entreprises devront soit passer par le portail public Chrorus Pro, soit faire appel à une plateforme de dématérialisation partenaire (ou PDP), immatriculée par l'administration fiscale. Pennylane annonce avoir l'intention de déposer sa demande d'agrément durant l'été. Elle a toutes les chances de l'obtenir.