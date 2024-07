French Tech : HR Path lève 500 millions d'euros et consolide ses ambitions mondiales

Le deuxième semestre commence sur des chapeaux de roues pour la French Tech. HR Path, pépite discrète des logiciels dédiés aux ressources humaines, lève 500 millions d'euros auprès d'Ardian, l'un des géants mondiaux du capital-investissement, qui prend une participation minoritaire au capital. Même si une partie de ce montant est apportée en fait par de la dette bancaire, ce tour de table reste un record pour l'entreprise parisienne fondée en 2009, qui avait notamment récolté 100 millions d'euros en 2019 et 225 millions en 2022 pour financer son hyper-croissance. C'est aussi, à date, le record de la French Tech en 2024, surpassant les 468 millions d'euros levés par le champion de l'intelligence artificielle Mistral AI en juin.

Plateforme de logiciels RH

Forte de 1.800 employés dans 22 pays et de 3.000 clients entreprises dans le monde -dont 80% du SBF 120-, HR Path doit son succès à sa stratégie consistant à se positionner comme une plateforme incontournable pour la gestion des ressources humaines. « Notre force est de proposer à la fois du conseil pour aider les entreprises à se transformer et répondre aux attentes RH de leurs salariés, et d'être un intégrateur de la plupart des solutions RH du marché, donc d'être leur interlocuteur unique pour tout ce qui concerne le SIRH [le Système d'information des ressources humaines, Ndlr] » , explique François Boulet, le cofondateur et CEO de HR Path.

HR Path se revendique ainsi le principal intégrateur des solutions RH de Oracle, Cegid, SAP, Workday, Cegedim, HR Access, Cornerstone ou encore Talentsoft, pour répondre à tous les besoins des entreprises tels que la paie, la gestion des carrières, le recrutement des talents, la formation des salariés ou la gestion des temps de travail, entre autres. Parmi ses clients figurent Alstom, Dassault Systèmes, Faurecia, Lagardère ou encore Unilever.

L'entreprise a aussi développé sa propre suite logicielle, PowerHR, un système d'information de gestion des ressources humaines commercialisée sous forme d'abonnement annuel, et a tenté pendant des années de se faire un nom parmi les gros acteurs qu'elle distribue. Mais ses dirigeants tendent à se détourner de cette double stratégie. « Editeur et intégrateur ce sont deux métiers différents, détaille François Boulet. Nous préférons nous focaliser sur l'intégration, car nous avons désormais la taille suffisante pour répondre au plus gros marchés internationaux et battre des leaders mondiaux comme Accenture, IBM, SAP et Mercer », détaille l'entrepreneur. Elle propose toutefois sa propre solution de cloud RH, baptisée Nubo.

Cap sur l'international

Désormais, HR Path tend à jouer dans la cour des grands. Rentable depuis des années, son chiffre d'affaires est passé de 60 millions d'euros en 2017 à 95 millions d'euros en 2019, 140 millions d'euros en 2021, et 215 millions d'euros en 2023. Les fondateurs François Boulet et Cyril Courtin ont relevé leur objectif de 2022 qui était d'attendre 280 millions d'euros de chiffres d'affaires en 2027, et visent plutôt les 400 millions d'euros désormais.

L'argent des précédentes levées de fonds leur a permis d'acquérir de nombreux concurrents à l'international et d'enrichir l'offre : HR Path a acquis 38 entreprises dans 12 pays depuis 2009, et est aujourd'hui présent dans 22 pays sur les cinq continents.

Les 500 millions d'euros de 2024 serviront à consolider le leadership mondial de l'entreprise et d'accélérer son expansion aux Etats-Unis, au Canada, en Allemagne, en Australie et dans les pays nordiques.