Comment le numérique transforme l'éducation

Pour prendre le temps de comprendre le monde dans lequel nous vivons et d'anticiper celui qui vient, l'Institut Sapiens a développé en partenariat avec La Tribune un programme original réunissant chaque mois trois experts qui décryptent un des grands enjeux du futur. Le quatrième numéro de notre Talk Sapiens-La Tribune a abordé la question des effets du digital sur l'éducation.

Intervenants :

Laurent Cappelletti : Professeur au CNAM, directeur de programmes à l'ISEOR et expert à l'Institut Sapiens.

: Professeur au CNAM, directeur de programmes à l'ISEOR et expert à l'Institut Sapiens. Charlotte Fillol : Experte à l'Institut Sapiens, ancienne CEDO d'OpenClassrooms, enseignant chercheur à Paris-Dauphine, consultante en éducation.

: Experte à l'Institut Sapiens, ancienne CEDO d'OpenClassrooms, enseignant chercheur à Paris-Dauphine, consultante en éducation. Patrick Thill : CEO et co-fondateur de DigitalUniversity

Débat animé par Philippe Mabille : Directeur de la rédaction de La Tribune.

Résumé : Le développement des outils digitaux engendre une forte transformation du système éducatif. Entre personnalisation potentielle des contenus de formation et accessibilité à tout moment et à tout endroit, le digital est en passe de totalement transformer un domaine caractérisé par de nombreuses rigidités. En quoi le digital améliore-t-il la pédagogie et la manière d'enseigner ? Les Edtech concurrencent-elles l'éducation nationale ? Va-t-on vers un modèle totalement individualisé et personnalisé ? Ce sont les questions qui ont été soulevées par nos experts lors de ce 4ème talk Sapiens - la Tribune

--

Ce podcast et la vidéo du talk ont été réalisés par Milkylab Fabrique Audiovisuelle, agence à impact positif spécialisé dans la création et diffusion d'un contenu de marque de qualité.