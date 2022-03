Prix 10.000 startups : découvrez les 51 startups à suivre en 2022 !

34 hommes, 17 femmes, soit 51 entrepreneurs. 6 d'entre eux viennent d'Ile-de-France, 42 sont issus des douze autres régions de l'Hexagone, et 3 ont été primés au bout du monde, dans les Outre-Mer à La Réunion, en Guadeloupe et en Polynésie française. Après une tournée de deux mois dans tous les territoires, le prix 10.000 startups pour changer le monde, organisé par La Tribune avec BNP Paribas, Bpifrance, Business France, la Mission French Tech, Dalkia et l'Ordre national des Experts Comptables, a rendu son verdict et vous présente les 51 startups à suivre en 2022.

51 pépites à suivre dont 10 champions révélés le 28 mars au Grand Rex

Ces 51 pépites, dont certaines deviendront certainement des licornes et changeront la vie de millions de personnes en France et à l'international, s'illustrent dans tous les domaines et contribuent, par la technologie et l'innovation, à résoudre les plus grands défis du XXIè siècle. Environnement, énergie, agriculture, industrie, transports, santé, finance, data et intelligence artificielle, éducation, culture, innovations d'usage... Pour la 10è année, le plus grand concours de startups de France donne à voir le nouveau visage de la tech française.

Le 28 mars, lors de la cérémonie de clôture au Grand Rex de Paris, 10 grands gagnants nationaux seront révélés parmi ces 51 lauréats. Les catégories sont les suivantes : Environnement & Energie ; Industrie du futur ; Data & IA ; Smart tech -innovations d'usage- ; Santé ; Start -pépites en phase d'amorçage dans tous les domaines- ; Coup de Cœur ; Impact ; International ; et Outre-Mer.

Découvrez le Top 51 2022 de La Tribune

Découvrez les 8 pépites de l'année 2022 dans la catégorie Environnement & Energie : Equium, Dioxycle, Farm3, Induo, La Tannerie Végétale, Pili, Sempack et TechnoCarbon. Qui, parmi eux, sera le grand gagnant national ?

Découvrez les 8 pépites de l'année 2022 dans la catégorie Industrie du futur : Heuristech, Inodesign, MagREEsource, Marklix, Spectral TMS, Touch Sensity, Thrasos et Uwinloc. Qui, parmi eux, sera le grand gagnant national ?

Découvrez les 8 pépites de l'année 2022 dans la catégorie Data & IA : #dot:dot, Core for Tech, GrAI Data Labs, HD-Signs, Pennylane, Tehtris, Ternwaves et Urban Radar. Qui, parmi eux, sera le grand gagnant national ?

Découvrez les 8 pépites de l'année 2022 dans la catégorie Smart tech -innovations d'usage- : 1km A Pied, Blue Valet, Bricks, Gestia Solidaire, Nanaba, Rosaly, Stirrup et Wello. Qui, parmi eux, sera le grand gagnant national ?

Découvrez les 8 pépites de l'année 2022 dans la catégorie Santé : Archeon, Avicenna.AI, BforCure, FineHeart, Genexpath, Healshape, Synaxys et Vaxinano. Qui, parmi eux, sera le grand gagnant national ?

Découvrez les 8 pépites de l'année 2022 dans la catégorie Start -pépites en phase d'amorçage dans tous les domaines- : C3b, Dépist&Vous, Eppur, Fresh Afrika, Keepio, Solecooler, Symone et Taxirail. Qui, parmi eux, sera le grand gagnant national ?

Parmi ces 48 startups, seules six gagneront le grand prix national de leur catégorie. Mais les 42 autres pourront gagner l'un des trois prix spéciaux : Coup de Cœur, Impact et International.

Enfin, découvrez les 3 gagnants de la tournée spéciale en Outre-Mer : NeLia, Maohi Games et Logiprem. Qui, parmi eux, gagnera le prix spécial Outre-Mer ?

