Prix 10.000 startups 2022 : découvrez les gagnants d'Outre-Mer ! (Caraïbes, Polynésie, La Réunion)

Après une tournée de huit étapes en métropole, le prix 10.000 startups pour changer le monde, qui fête cette année sa dixième saison, a aussi fait étape dans les Outre-Mer, à la recherche des meilleures innovations françaises dans tous les territoires. Le jury de professionnels, composé de La Tribune et de ses partenaires Bpifrance, Business France, la Mission French Tech et BNP Paribas, s'est arrêté le 17 février en Guadeloupe, le 18 février en Polynésie française, et ce mardi 8 mars, en physique, à La Réunion, où le jury accueillait également le technopôle. Le ministère des Outre-Mer est également partenaire du concours.

A chaque étape d'Outre-Mer, le jury a primé une startup. Ces trois gagnants s'affronteront le 14 mars à Paris, et l'un d'entre deux remportera le grand prix spécial Outre-Mer du prix 10.000 startups 2022, qui sera révélé le 28 mars prochain sur la scène du Grand Rex en présence de tout l'écosystème. A la clé : 100.000 euros d'espaces publicitaires dans les colonnes de La Tribune, mais aussi une grande visibilité médiatique et l'accès à un réseau qualifié d'investisseurs et de partenaires potentiels. Le prix spécial Outre-Mer est l'un des dix prix du concours. Les neuf autres concernent uniquement les 48 lauréats issus de la tournée de huit étapes en métropole : il s'agit des prix Environnement & Energie, Industrie du futur, Data & IA, Smart tech (innovations d'usage), Santé et Start (pépites en phase d'amorçage), ainsi que des prix spéciaux Impact, International et Coup de Cœur.

A La Réunion, le jury a primé Béatrice Gouyon, la fondatrice et CEO de 56 ans de Logiprem. La startup édite un logiciel de sécurisation de la prescription médicale dans les unités de réanimation néonatales, où les erreurs médicales sont plus nombreuses et plus graves que dans les autres services. Utilisé dans plus de deux tiers des unités de réanimation néonatales en France, il a permis de supprimer 90% des erreurs médicamenteuses dans ces services, sauvant de nombreuses vies d'enfants prématurés. Solution unique au monde, Logiprem emploie 40 personnes et commence son export à l'international, en commençant par l'Espagne, le Royaume-Uni et le Maroc.

En Guadeloupe, le vainqueur est Igor Canonne, le fondateur et CEO de 35 ans de NeLia. La startup utilise l'intelligence artificielle pour détecter et éliminer des situations à risque d'accidents du travail sur des chantiers, grâce à l'analyse, en direct ou en différé, de vidéos de caméras de surveillance ou de photos. Commercialisé auprès des plus grands groupes de BTP, de l'énergie et de la maîtrise d'ouvrage, le logiciel détecte des risques invisibles à l'œil nu et automatise les rapports d'expertise.

En Polynésie française, le lauréat est Henry Medeau, le fondateur et CEO de 34 ans de Maohi Games. Ce studio invente le jeu vidéo éco-durable dans le métavers. A chaque fois que le joueur progresse dans les jeux que la startup édite, la communauté peut financer des actions environnementales pour lutter contre le réchauffement climatique et l'extinction du vivant. Le financement de ces actions se fait grâce aux revenus publicitaires, aux achats intégrés dans les jeux, à la revente de contenus virtuels entre joueurs et de services aux entreprises.