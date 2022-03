Prix 10.000 startups 2022 : découvrez les 8 gagnants dans la catégorie Smart tech

1km A Pied - Laure Wagner

Gagnante de la région Grand Est

Alors que 75% des salariés travaillent sur le terrain et que la moitié d'entre eux sont employés par des entreprises multi-sites, cette startup de Saône-et-Loire leur permet d'optimisation les trajets domicile-travail. Sur la base du fichier RH, sa plateforme sécurisée aide à définir le plan de mobilité employeur et pilote les mobilités internes. Plus de 60% des employés des entreprises clientes ont bénéficié d'une amélioration de leur mobilité grâce à 1km A Pied, qui revendique des entreprises comme McDonald's, L'Occitane, SNCF ou Swile parmi ses clients.

Blue Valet - Hugo Ricard

Gagnant de la région Nouvelle-Aquitaine

Spécialiste du service de parking avec voiturier dans les aéroports et les gares, la startup bordelaise se mue en véritable plateforme multimodale des déplacements des voyageurs. Elle permet ainsi de réserver depuis une seule et même plateforme l'ensemble des billets nécessaire pour le voyage (avion, train, navette, VTC) ainsi que le service de voiturier si nécessaire.

Bricks - Cédric O'Neill

Gagnant de la région Occitanie

La pépite de Montpellier révolutionne l'épargne et l'accès à la propriété en permettant à chacun de pouvoir investir dans des biens immobiliers partagés à partir de 10 euros, et de récolter un rendement annuel de 6% à 12%. Ainsi, Bricks sélectionne des immeubles qu'il divise en 10 000 parts appelées « bricks ». Chaque internaute a alors la possibilité d'acheter une ou plusieurs bricks, et de toucher tous les mois une fraction des loyers tout en bénéficiant parallèlement de la prise de valeur actualisée du bien immobilier.

Gestia Solidaire - Anne-Sophie Thomas

Gagnante de la région Aura

Cette startup sociale résout le problème du mal-logement pour les millions de Français tels que les familles monoparentales, les travailleurs non salariés en CDI ou ceux qui n'ont pas de garant physique, autrement dit toutes les personnes qui n'ont pas de gros revenus mais qui peuvent tout de même payer un loyer mais ont beaucoup de mal à trouver un logement dans le parc privé et qui ne sont pas éligibles aux logements sociaux. Pour convaincre les propriétaires, la startup les aide à optimiser leur fiscalité et à trouver des aides pour rénover leur bien en contrepartie de baisser le prix de leur loyer. La proptech leur offre aussi des garanties d'impayés et dégradations à hauteur de 96.000 euros sans frais ni carence.

Nanaba - Anne-Laure Monier

Gagnante de la région Sud

Cette edtech niçoise propose une application mobile qui bloque les applications présentes sur les téléphones et tablettes des élèves. Pour les débloquer, l'enfant doit réaliser un quiz éducatif dont la matière et le niveau aura été choisi par le parent. Une fois les quiz réalisés, il peut aller sur son contenu récréatif. Le parent peut y adosser une récurrence afin de sortir son enfant de son jeu ou vidéo au profit d'un nouveau quiz reprenant les mauvaises réponses afin qu'il progresse. Nanaba est doté d'une intelligence artificielle qui permet de travailler sur la méthode d'apprentissage Leitner, favorisant l'éducation positive. C'est tout un univers complet, multidisciplinaire et multi-niveaux ayant pour objectif de repenser la façon d'apprendre.

Rosaly - Arbia Smiti

Gagnante de la région Ile-de-France

Rosaly est une fintech à impact social qui propose aux entreprises de déployer automatiquement la paie à la demande pour ses salariés, qui peuvent bénéficier à tout moment dans le mois d'un acompte sur le salaire déjà gagné, dans la limite de 50% du salaire total. L'entreprise met aussi en place un dispositif d'éducation financière et ambitionne à terme de proposer des services financiers supplémentaires aux salariés pour améliorer leur gestion des fins de mois difficiles.

Stirrup - Delphine Barthe

Gagnante de la région Hauts-de-France

Cette social tech met en relation des propriétaires de logements vacants -3 millions en France actuellement- et des associations d'aide au logement, pour les transformer en logements "tremplins" pour des personnes sans-abri, des femmes victimes de violences conjugales, des jeunes sortis de l'aide à l'enfance ou des réfugiés. Le logement est prêté pour six mois afin de laisser le temps à la personne de rebondir. En contrepartie, le propriétaire bénéficie d'avantages fiscaux, ce qui rend cette démarche sociale et solidaire intéressante financièrement.

Wello - Arnaud Chereau

Gagnant de la région Grand Ouest

Wello a développé un vélo cargo équipé de panneaux solaires en toiture et modulaire, qui permet de transporter des marchandises ou des passagers (1 adulte ou 2 enfants). La gamme Wello Pick-Up se destine au déplacement des salariés, aux opérations de maintenance en milieu urbain, aux interventions et aux livraisons de centre-ville ainsi qu'à une partie de la logistique du dernier kilomètre. La startup vient également de lancer le Wello Truck, un modèle modulaire qui permet le transport de trois adultes et leurs bagages.