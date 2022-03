Prix 10.000 startups 2022 : découvrez les 8 gagnants dans la catégorie Data & IA

#dot:dot - Christophe Bureau

Gagnant de la région Aura

Les "#dot'" sont des nœuds Wifi équipés d'une intelligence leur permettant de "se trouver" les uns les autres afin de constituer un réseau maillé autonome. L'objectif: la transmission d'informations partout et sans connexion Internet, carte SIM ni recours à un cloud. Les véhicules sont ainsi en mesure de se transmettre les uns aux autres les mises à jours qu'ils hébergent, comme on propagerait un virus.

Core for Tech - Nicolas Vera

Gagnant de la région Hauts-de-France

Cette innovation de rupture issue du domaine médical mesure et prédit la somnolence au volant grâce à la variabilité du rythme cardiaque. Core for Tech a développé une application mobile qui se connecte aux montres connectées et à tous les devices industriels. Elle vise ainsi des partenariats avec des équipementiers dans l'automobile afin d'intégrer sa technologie directement dans la voiture connectée et autonome de demain.

GrAI Data Labs - Christian Verbrugge

Gagnant de la région Ile-de-France

GrAI Data Labs utilise les réseaux neuronaux inspirés de la biologie pour dépasser les limites classiques des processeurs. Destinée à l'edge computing, sa puce spécialisée pour l'intelligence artificielle embarquée combine basse consommation énergétique et faible latence. Son ambition : recréer une filière de puces d'IA européenne et souveraine. Son produit se présente actuellement sous la forme d'un kit de développement composé d'une carte électronique et d'une suite logicielle. L'entreprise se concentre sur trois marchés : les caméras et capteurs intelligents, la navigation autonome et la robotique industrielle.

HD-Signs - Manuel Silva

Gagnant de la région Sud

La startup d'Avignon (84) ambitionne de développer le premier réseau européen d'observation météorologique terrestre haute résolution, via la généralisation d'infrastructures routières intelligentes, capables de collecter les données météorologiques. Ses panneaux de signalisation augmentés vont être déployés dans le Vaucluse en 2022.

Pennylane - Arthur Whaller

Gagnant de la région Grand Ouest

La fintech de Cherbourg est la première plateforme de gestion financière et comptable conçue pour les TPE/PME et leurs experts-comptables. Celle-ci réunit à la fois un logiciel complet de production pour les comptables et un outil de gestion financière pour leurs clients. La startup accompagne 5.000 entreprises et collabore avec plusieurs centaines de cabinets d'expertise comptable.

Tehtris - Eléna Poincet

Gagnante de la région Nouvelle-Aquitaine

Fondée par deux anciens de la DGSE, cette plateforme bordelaise de cybersécurité de type XDR (détection et réaction amplifiées/extended detection and response -ndlr) peut détecter et neutraliser en temps réel, de manière automatisée, des cyberattaques connues et inconnues dans les systèmes informatiques des entreprises.

Ternwaves - Julie Duclercq

Gagnante de la région Occitanie

La startup toulousaine a inventé, développé et breveté une technologie de rupture pour la connectivité des objets, que ce soit par des réseaux terrestres ou satellitaires. Baptisée Golden Modulation, celle-ci permet de faire sauter le verrou clé de la capacité des réseaux actuels à supporter un grand nombre d'objets connectés de manière simultanée. Elle a l'avantage de garantir en même temps une très faible consommation d'énergie pour une autonomie maximale et un très faible coût. Un possible « game changer » pour le marché mondial de l'IoT, qui devrait connecter plus de 2,4 milliards d'objets d'ici à 2026 et qui se place au cœur de la transformation numérique.

Urban Radar - Philippe Rapin

Gagnant de la région Grand Est

Cette pépite de Reims rend accompagne les collectivités dans leur neutralité carbone grâce à la donnée. Son outil cartographie les rues et les ressources des villes pour générer de la donnée exploitable par sa plateforme de datavisualisation, qui en déduit des indicateurs pour mieux piloter le territoire, par exemple pour organiser les flux de la livraison du dernier kilomètre et aménager l'espace public en conséquence. La startup travaille actuellement avec plus d'une dizaine de collectivités en Europe.