Prix 10.000 startups 2022 : découvrez les 8 gagnants dans la catégorie Industrie du futur

Heuristech - Solveig Parent

Gagnante de la région Grand Est

Cette deeptech strasbourgeoise détecte des dégâts liés à la corrosion sur les pipelines, ces canalisations qui transportent les liquides et gaz critiques au fonctionnement des centres urbains modernes, et qui sont enterrés sous les voies de circulation. La solution d'Heuristech fonctionne comme un radar : les informations collectées et analysées permettent aux sociétés exploitant les pipelines de planifier efficacement une maintenance préventive. Les coûts de maintenance liés à la corrosion sont diminués de 80% en environnement urbain, et des catastrophes écologiques majeures sont ainsi évitées.

Inodesign - Mickael Coronado

Gagnant de la région Hauts-de-France

Cette startup lilloise relocalise l'industrie électronique en France en concevant et produisant des cartes électroniques et cordons électriques sur mesure, dans des temps records, avec un tarif compétitif avec l'Asie. OVHCloud et la licorne Exotec font partie de ses clients. Son secret : ses logiciels d'optimisation industrielle dotés d'intelligence artificielle, qui permettent de maîtriser à la fois le matériel et le logiciel qui le fait tourner.

MagREEsource - Erick Petit

Gagnant de la région Aura

Spin-off du CNRS et située à Grenoble, MagREEsource ambitionne de recréer une filière industrielle complète et souveraine de fabrication d'aimants, composant essentiel à de nombreuses industries mais dont la fabrication est aujourd'hui dominée par la Chine. Pour réussir ce pari, la startup mise sur une technologie brevetée qui permet de recycler les aimants du marché en fin de vie, condition sine qua non pour la compétitivité du projet face au monopole chinois. Ses débouchés : les secteurs de la défense, de la robotique ou encore des transports, à commencer par les véhicules électriques.

Marklix - Pierre-Jacques Lyon

Gagnant de la région Sud

Grâce à ses logiciels de pilotage de la fabrication en 3D et sa place de marché qui permet de produire des pièces détachées à la demande, Marklix organise la filière industrielle française de l'impression 3D. Son algorithme nourri à l'intelligence artificielle détecte les défauts de conception, calcule les coûts de fabrication et choisit les matériaux et technologies d'impression les mieux adaptés au bon fonctionnement de la pièce. Les fichiers 3D envoyés sont ensuite protégés par une blockchain privée pour pallier les éventuels problèmes de fuite de propriété intellectuelle et de gestion de la responsabilité en cas d'accident ou de casse. Marklix s'appuie aussi sur un réseau de professionnels de la fabrication additive, équipés de machines industrielles.

Spectral Transactive Memory Systems - Amaury Cottin

Gagnant de la région Ile-de-France

Spectral propose une interface de transmission et de sauvegarde des savoir-faire utilisant la réalité augmentée. En milieu industriel, la réalité augmentée peut servir à guider l'opérateur pour effectuer certaines tâches. L'application logicielle permet ainsi de former et guider les techniciens industriels lors de leurs opérations de maintenance et de production et de sauvegarder les connaissances et savoir-faire acquis par les plus anciens et par l'expérience terrain.

Touch Sensity - Medhi El Hafed

Gagnant de la région Nouvelle-Aquitaine

Cette deeptech peut "scanner" tous les matériaux, qu'ils soient solides ou souples, pour les "faire parler". Concrètement, l'outil permet de récupérer en temps réel toute information issue d'une pression, d'une traction, d'une déformation ou d'un endommagement subi par le matériau, sans utiliser de capteurs. De quoi détecter par exemple un impact sur un avion, le caractériser, mesurer son intensité et le localiser, pour anticiper la maintenance. La technologie se destine dans un premier temps aux secteurs de l'aéronautique, du spatial et des transports.

Thrasos - Mahieddine Chergui

Gagnant de la région Grand Ouest

Cette startup bretonne permet aux industriels de l'agroalimentaire d'améliorer la sécurité de leurs aliments en minimisant leur impact environnemental. Son logiciel doté d'intelligence artificielle analyse en temps réel chaque séquence du processus de nettoyage industriel, qui peut être responsable jusqu'à 90% du volume des rejets d'une usine. L'économie d'eau, d'énergie et de produits chimiques qui en découle se situe autour de 40%. Si l'ensemble de l'industrie agroalimentaire était équipée du logiciel, ce sont 6 milliards de litres d'eau par an qui seraient économisés à l'échelle mondiale.

Uwinloc - Eric Cariou

Gagnant de la région Occitanie

La pépite toulousaine a inventé et commercialise la première solution au monde d'étiquettes électroniques sans batterie et sans maintenance pour l'industrie 4.0. Ses traceurs peuvent localiser tout type d'objets de manière précise -jusqu'à quelques centimètres- et en temps réel, en utilisant la technologie UWB, une technologie de collecte d'énergie radio ambiante.