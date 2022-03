Prix 10.000 startups 2022 : découvrez les 8 gagnants dans la catégorie Start

C3b - Ludovic Boullet

Gagnant de la région Sud

Innovation de rupture dans le pédalier de vélo -qui n'a pas été repensé depuis l'invention du cycle- la startup marseillaise a mis au point un système de pédalier qui supprime le point mort haut, ce qui améliore le confort et booste la puissance du pédalage pour les vélos manuels et même électriques.

Dépist&Vous - Charlotte Berthaut

Gagnante de la région Nouvelle-Aquitaine

Alors que 40% des cancers -notamment le cancer colorectal, du sein et de l'utérus- pourraient être évités avec un meilleur dépistage, la startup comble cette faiblesse française avec sa plateforme. Après avoir rempli un questionnaire médical, l'utilisateur se voit proposer un calendrier personnalisé de dépistage des cancers. Au bon moment, des rappels par SMS ou email lui sont envoyés pour l'inviter à prendre un rendez-vous. L'outil propose également une liste de médecins à proximité ainsi que la prise de rendez-vous en ligne, des vidéos médicales explicatives et des quizz et autres BD pour sensibiliser aux enjeux du dépistage précoce. La startup compte s'adosser avec des assureurs pour toucher le plus grand nombre.

Eppur - Collin Gallois

Gagnant de la région Hauts-de-France

Eppur résout le gros problème des fauteuils roulants manuels : l'absence de freins, qui pousse l'utilisateur a freiner avec ses propres mains. Eppur a donc mis au point une paire de roues adaptable à n'importe quel fauteuil roulant manuel, qui intègre un système de freinage par "rétropédalage" : l'utilisateur peut actionner un frein en tirant la main courante légèrement vers l'arrière. De quoi permettre à n'importe qui, quel que soit son appareil, sa pathologie ou son âge, de mieux maîtriser son fauteuil roulant manuel.

Fresh Afrika - Katia Kusebe

Gagnante de la région Ile-de-France

Cette startup parisienne construit des filières durables et responsables de produits tropicaux (fruits, légumes & épices) en Afrique Subsaharienne. Son objectif : sourcer de manière juste et équitable, dans de petites exploitations enclavées, des produits premiums, traçés de la graine à l'assiette. Et les acheminer via uune chaîne logistique de l'ultrafrais entre le Nord et le Sud.

Keepio - Jonathan Bard

Gagnant de la région Aura

La startup "gardienne des troupeaux" propose des solutions connectées pour les animaux d'élevages. Ses colliers conçus et fabriqués en France sont développés pour répondre à la gestion des troupeaux en zone de prédation du loup. Bénéficiant d'une autonomie de 45 jours et d'une capacité de surveillance permanente, utilisable même en haute montagne sans connexion internet, le collier en cuir se destine à la surveillance des chiens de protection, des brebis, des vaches, des chevaux ou encore des chèvres. Il est réalisé avec des cuirs déclassés de l'industrie du luxe et de la chaussure.

Solecooler - Bruno Aubert

Gagnant de la région Occitanie

Basé à Banyuls-sur-Mer dans les Pyrénées-Orientales, Solecooler a inventé un matériau souple alvéolaire qui produit de la chaleur et du froid, sur le principe de la pompe à chaleur, en récupérant directement l'énergie mécanique perdue, donc sans utiliser de batterie ni de produits chimiques. Sa première application est une semelle que l'on insère dans les chaussures et qui exploite l'énergie de nos propres pas, permettant ainsi de garder les pieds au chaud en hiver ou au frais en été pour les coureurs cyclistes mais aussi les travailleurs dans des environnements hostiles, chauds ou froids. La technologie pourrait trouver des applications dans de nombreux autres domaines dont l'industrie, la défense et la santé.

Symone - Romain Coispine

Gagnant de la région Grand Est

Symone est une ESUS (Entreprise Solidaire d'Utilité Sociale) qui vise à mettre sur le marché dès 2023 des grands véhicules fonctionnant à l'hydrogène vert et disposés aux entrées des autoroutes. La voiture ou la moto de l'utilisateur est remorquée tandis le client monte à l'avant dans une cabine passagers tout confort. De quoi se laisser transporter, de jour comme de nuit, sur l'autoroute comme dans un train en première classe, et arriver frais et reposé à destination avec son véhicule, tout en ayant réduit son empreine carbone et l'usage de sa voiture.

Taxirail - Régis Coat

Gagnant de la région Grand Ouest

La pépite bretonne a inventé un nouveau concept révolutionnaire de train léger autonome (GOA4) destiné à sauver les petites lignes de trains inter-régionales aujourd'hui à l'abandon et déficitaires. Ces « modules » autonomes peuvent accueillir jusqu'à 40 personnes, se déplacent à la demande et assurent la continuité du service public à coût maîtrisé pour la collectivité. Leur implantation, en collaboration avec la SNCF, pourrait voir le jour dès 2024 dans le Grand Ouest.