Suivez en direct du Grand Rex les débats du Think Tech Summit 2022 de La Tribune

VIDEO. En amont de la cérémonie du prix 10 000 startups pour changer le monde, qui désignera ce lundi 28 mars les 10 startups les plus prometteuses de 2022, La Tribune réunit l’ensemble de l’écosystème tech français et européen au Grand Rex de Paris pour le Think Tech Summit, l’événement de référence qui pense le futur de la société et de l’économie numérique ! Suivez ci-dessous les débats en direct et en replay.