Véhicules à énergies nouvelles : la fin des subventions en Chine électrise le marché

Innovation et Start-up

il sera plus facile d'innover avec les VEN qu'avec les véhicules traditionnels. Par exemple, la série ES8, lancée par le chinois NIO, permet au siège du copilote de glisser jusqu'aux sièges arrière, où sont assis les enfants, afin de mieux s'occuper d'eux. (Crédits : Reuters)

VU DE CHINE. La Chine, un des pays pionniers en matière de fabrication et de vente de voitures électriques, a décidé de ne plus accorder de subventions lors de l'acquisition et la production de ce type de véhicules d'ici à la fin 2020. Une nouvelle phase du développement des VEN (véhicules à énergies nouvelles) s'ouvre en Chine.