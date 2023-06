Apple : pourquoi l'annonce de son casque révolutionnaire Vision Pro laisse Wall Street de marbre

Lorsque Apple, l'entreprise la mieux cotée au monde, décrit son nouveau produit comme un tournant technologue du même ordre que le Mac ou l'iPhone, un certain engouement pourrait être attendu. Pourtant, le cours en Bourse de l'entreprise a légèrement baissé depuis hier, à -0,7%. Autrement dit, la présentation du Apple Vision Pro, appareil inédit truffé de technologies jamais vues, n'a, semble-t-il, pratiquement pas affecté les investisseurs. Faut-il en déduire que le marché ne croit pas au pari d'Apple ?

Le bon moment

En apparence, le pari d'Apple sur une technologie -la réalité augmentée- qui n'a pas décollé en 10 ans d'existence paraît risqué. Mais dans les faits, ce risque est très largement atténué par la santé financière exceptionnelle de l'entreprise, dont le cours a augmenté de 38% depuis le début de l'année. Au dernier trimestre, Apple a réalisé 24 milliards de dollars de bénéfices nets, en plus d'enregistrer une légère croissance dans la vente d'iPhone -qui pèse pour 54% de son chiffre d'affaires-, malgré une contraction du marché des smartphones à hauteur de 15%. En résumé : l'entreprise marche sur l'eau.

« Le titre a connu la semaine dernière son pic historique à 184,5 dollars l'action. Or, en Bourse, quand une action atteint de nouveaux sommets, elle subit généralement une correction par la suite », explique à La Tribune Antoine Fraysse-Soulier, responsable de l'analyse de marché pour eToro. « Pour ce qui est des effets du casque de réalité mixte, comme dit le diction : on achète la rumeur, on vend la nouvelle. La prise de bénéfice sur le titre s'est faite entre les premières fuites sur le produit [fin mai dans les médias américains] et maintenant, ce qui explique la correction », ajoute-t-il.

En outre, « avec des prévisions de ventes autour des 200.000 unités pour 2024, ce n'est pas ce qui va changer le chiffre d'affaires d'Apple à moyen terme. Et comme il n'y a pour l'instant pas de nouveauté révolutionnaire côté application, les investisseurs restent sur leur faim », relève l'analyste. Autrement dit, le moment est parfait pour tenter d'investir un nouveau champ technologique. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que Apple se permet de présenter autant en amont son casque.

D'autant que l'entreprise n'a pas de besoin urgent de trouver un relais de croissance, puisqu'elle a récemment ouvert ses deux premiers magasins en Inde. Si cette implantation réussit, Apple s'ouvrirait le colossal réservoir de consommateurs du pays le plus peuplé au monde, ce qui devrait alimenter une croissance importante à court terme. « L'iPhone devrait continuer de dicter la santé financière du groupe pendant quelque temps. Il faudra attendre a minima 2025 pour voir de premiers effets du Vision Pro sur le cours de l'action », conclut Antoine Fraysse-Soulier.

Le Vision Pro, sauveur du métavers ?

Pour l'instant, Apple ne fait donc que poser ses pions, dans l'espoir que son pari fructifie à moyen et long terme. « Vu le prix proposé au lancement [3.499 dollars, ndlr], le Vision Pro se présente comme un produit destiné à tester le marché, et il ne devrait pas viser le consommateur lambda. L'avantage de cette posture, c'est que la nouvelle activité ne rajoute pas de risque au modèle économique existant. C'est un pari pour plus tard, sur une technologie qui pourrait devenir moteur de croissance », observe auprès de La Tribune Xiadong Bao, co-gérant du fonds Edmond de Rostchild Big Data.

Et quel pari : Apple s'engage sur une technologie en berne, malgré l'engouement généré par le virage stratégique de Meta, fin 2021. Les deux géants technologiques vont donc devenir concurrents éloignés, puisque la réalité mixte (Apple) et la réalité virtuelle (Meta) partagent des problématiques, sans être identiques. Aux yeux de Xiadong Bao, la présentation du Vision Pro remet ainsi le métavers, tombé en désuétude, au centre de l'attention, bien que Apple n'emploie pas le terme, approprié par Meta. « Après ce lancement, le mot métavers n'est plus un tabou. Jusqu'ici, le secteur manquait d'un acteur et d'un produit aussi avancé », s'enthousiasme l'expert.

Si l'arrivée d'Apple génère un tel engouement, c'est parce que l'entreprise devrait entraîner avec elle sa communauté réputée de développeurs. « Le modèle de monétisation de l'App Store, malgré la commission à 30%, reste bien favorable à celui des plateformes Android, comme le Quest Store de Meta », précise-t-il.

Pour autant, le fait que la réussite du pari d'Apple se retrouve donc dans les mains des développeurs tiers n'offre pas de garanties. « Pour l'instant nous sommes prudents en tant qu'investisseurs, car le potentiel de monétisation n'est pas pour tout de suite. Ce pourrait être" l'iPhone moment" du métavers, comme un échec cuisant », met en garde Xiadong Bao, avant d'ajouter, « quoi qu'il en soit, il faudra un modèle plus abordable pour toucher le grand public et réussir à populariser la technologie. » Cela tombe bien : dans le jargon Apple, les modèles « pro » correspondent au haut de gamme, ce qui sous-entendrait l'existence future d'un Apple Vision classique, plus accessible.