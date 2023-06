Réalité augmentée : Apple peut-il encore révolutionner une industrie ?

Lors de la conférence WWDC qui se tiendra à 19 heures, Apple devrait enfin présenter son casque de réalité virtuelle, après plus de sept ans de rumeurs. Le constructeur de l'iPhone entrerait ainsi en décalé dans une industrie liée au « métavers », qui n'a pas réussi à remplir ses promesses malgré un engouement exceptionnel en 2022.

Mais pour convaincre, Apple s'appuie sur un ensemble d'atouts inégalés : une masse de clients fidèles, un écosystème de produits complémentaires, et une communauté de développeurs très active. L'entreprise excelle dans sa capacité à faire émerger des écosystèmes entiers, mais elle s'apprête à relever un défi parmi les plus risqués de son histoire.

Un produit pour spécialiste ?

Le casque d'Apple permettrait de faire de la réalité mixte, c'est-à-dire que l'utilisateur pourrait à la fois y faire tourner de la réalité virtuelle (où tout est virtuel), et de la réalité augmentée (où des objets virtuels sont projetés dans son champ de vision). Peu de détails techniques ont fuité -la culture du secret est très développée chez Apple-, et les rumeurs sont à confirmer.

Cependant, les médias américains qui sont parvenus à gratter des informations, comparent la forme du casque à celle d'un masque de ski, qui fonctionnerait à l'aide d'une batterie, sans fil. Doté d'un écran de très haute qualité, il coûterait plus de 3.000 dollars à sa sortie. Un prix démesuré, jusqu'à trois fois supérieur au haut de gamme des produits du marché.

En conséquence, les analystes s'attendent à ce que le casque ne soit dans un premier temps acheté que par les enthousiastes de ce type de technologie, et ils prévoient des premières commandes en dessous des 300.000 unités, pour moins d'un million d'unités sur la première année. Autrement dit, ce premier casque ne transformerait pas la réalité virtuelle en produit de masse, mais il permettrait de poser les premières pierres d'un écosystème.

Une révolution de l'ordre de iPhone... ou de l'Apple Watch ?

Avec son casque, Apple entrerait sur un marché qui se cherche. Meta a certes investi des milliards de dollars dans le Quest 2 et ses logiciels, mais ses efforts portent avant tout sur la réalité virtuelle. La réalité augmentée en est à un stade encore plus précoce de son développement. L'écosystème matériel se constitue d'une large variété de casques et d'usages, avec à une extrémité des appareils très lourds et sophistiqués, limités à des applications professionnelles très précises, et de l'autre des « lunettes intelligentes » légères qui affichent tout juste quelques informations, comme celles de Snapchat. La startup Magic Leap et Microsoft avec ses HoloLens ont essayé de créer un produit grand public, sans succès pour l'instant.

Pour réussir ce passage grand public, le casque d'Apple embarquerait une nouvelle application de communication, spécialement pensée pour la réalité augmentée. Mais surtout, l'entreprise espérerait créer l'engouement dans sa large communauté de développeurs. Lors de la sortie de l'iPhone, les premiers arrivants sur l'App Store ont fait fortune. Apple doit prouver aux développeurs que ce schéma va se répéter.

Sauf catastrophe, le casque devrait gérer un grand engouement. Reste à voir de quel ordre. Lorsque Apple a sorti l'iPhone, il a révolutionné non seulement le monde du téléphone, mais aussi celui de la tech dans son ensemble. Les plus enthousiastes espèrent donc que le casque génèrera un bouleversement similaire. Mais plus modestement, ce produit pourrait suivre la même trajectoire que l'Apple Watch, lancé en 2014. Elle a consolidé le marché des smartwatchs en plus de l'étendre, et Apple y règle désormais en leader incontesté. Début de réponse ce soir...