La baisse des ventes d'iPhone fait plonger les résultats d'Apple

117,1 milliards de dollars : les revenus d'Apple ont été colossaux entre octobre et décembre 2022 (période qui correspond au premier trimestre de son exercice comptable décalé). Reste qu'ils sont en baisse de 5,4% sur un an. Quant au bénéfice net, il atteint 29,9 milliards de dollars, en repli lui aussi, de 13%. Dans les échanges postérieurs à la fermeture de Wall Street jeudi, date de publication de ces résultats, le titre de la firme à la pomme perdait un peu plus de 2%.

Ces résultats en baisse du groupe californien ont été marqués par la contraction des ventes d'iPhone, en repli de plus de 8% sur un an. Apple avait fait état, début novembre, de perturbations sur le site de Zhengzhou (Chine), plus grande usine de production de ses smartphones, du fait d'une flambée de cas de Covid-19. L'entreprise avait reconnu que ces événements allaient réduire les volumes d'iPhone 14 Pro qui y étaient assemblés. Des ralentissements qui se sont poursuivis « durant quasiment tout le mois de décembre », a indiqué le directeur général Tim Cook ce jeudi lors de la conférence téléphonique de présentation des résultats.

Mais le responsable a relativisé le coup d'arrêt des ventes d'iPhone en précisant que, hors effets de changes, elles ressortaient quasiment stables. Le niveau élevé du dollar a ainsi pénalisé, l'an dernier, les compagnies américaines qui réalisent une part importante de leurs ventes à l'étranger. Il a également affirmé que la demande n'était pas en cause. « Nous pensons que les (ventes d')iPhone auraient progressé au dernier trimestre sans la pénurie d'offre », a déclaré le dirigeant.

Au total, le chiffre d'affaires tiré des produits physiques s'est érodé de 7,7% sur un an. Outre les iPhone, cette glissade est aussi attribuable aux ordinateurs Mac, dont les ventes ont plié de plus de 28%. Seuls les iPad ont tiré leur épingle du jeu (+29%).

Les ventes de smartphones ont en tout cas enregistré une baisse généralisée sur la période octobre-décembre 2022. Elles ont connu leur pire troisième trimestre depuis 2014 d'après le cabinet Canalys, spécialiste du secteur. « Le marché mondial des smartphones a enregistré son troisième trimestre consécutif de déclin en 2022 avec une baisse annuelle de 9% », selon un rapport.

Apple reste confiant pour 2023

Le décrochage des produits Apple a été partiellement compensé par l'activité services, qui comprend la boutique d'applications App Store, la plateforme de streaming Apple Music ou les services de stockage de données à distance (cloud). La division service a ainsi vu ses revenus croître de 6,4%, et pèse désormais près de 18% du chiffre d'affaires, signe de la transformation progressive d'Apple. Après les turbulences de la fin 2022, « du point de vue de l'offre, la production est aujourd'hui au niveau que nous souhaitons », a décrit Tim Cook. « Nous répondons à la demande ».

Pour le premier trimestre de 2023, le deuxième de son exercice comptable, Apple s'attend à une nouvelle baisse de son chiffre d'affaires sur un an, a révélé le directeur financier, Luca Maestri. Le groupe prévoit toutefois de faire mieux, sur un an, pour les ventes d'iPhone qu'au trimestre précédent.

Apple « parvient à sortir de bons chiffres même dans une économie difficile », a estimé l'analyste Neil Saunders. Pour autant, la firme souffre d'une « panne d'innovation depuis un moment » et « joue la sécurité » désormais avec ses produits existants. « S'il veut renouer avec des résultats exceptionnels, il va devoir faire des avancées radicales », estime-t-il.

Le regain post-Covid terminé

Outre la baisse des ventes de smartphones, Tim Cook a attribué la réduction du chiffre d'affaires d'Apple à un « environnement macroéconomique difficile ». « Apple n'est pas immunisé » contre cette conjoncture dégradée, a reconnu le directeur général.

Pour Neil Saunders, analyste de GlobalData, l'effet Covid, qui avait vu un regain d'appétit pour l'électronique grand public, « s'est dissipé » et a été remplacé par « une réflexion plus prudente des consommateurs sur le remplacement de leurs appareils », « même si les produits d'Apple demeurent attractifs ». Jusqu'au deuxième trimestre de 2022, les entreprises du secteur des technologies ont en effet largement bénéficié de la forte demande d'appareils électroniques - ainsi que des puces qui les alimentent - née avec la pandémie de Covid-19. Mais l'économie mondiale est désormais confrontée à de multiples défis, notamment une inflation galopante, des taux d'intérêt en hausse et la menace d'une crise de la dette à grande échelle.

« Les consommateurs ont commencé à réduire leurs dépenses », entraînant une chute de la demande d'ordinateurs PC et de smartphones, « puis les entreprises ont commencé à réduire leurs dépenses en prévision d'une récession mondiale, ce qui a eu un impact sur la croissance globale des semi-conducteurs », résumait il y a quelques jours Andrew Norwood, analyste chez Gartner, lors de la publication des chiffres de Samsung.

Climat morose aussi chez Samsung et Huawei

Les concurrents d'Apple ont aussi connu des baisses de leurs résultats sur la fin d'année 2022. Samsung a « enregistré une baisse significative des résultats dans le secteur des puces-mémoire en raison d'une baisse de la demande et des ventes de smartphones », a-t-il indiqué le 31 janvier dernier. L'ensemble de ses ventes, pas seulement de smartphones, a chuté de 8% au quatrième trimestre par rapport à la même période en 2021, pour atteindre 70.460 milliards de wons (52,74 milliards d'euros).

Huawei n'a lui communiqué aucun chiffre de ventes pour 2022. En plus de la conjoncture économique, le groupe chinois est au centre de la rivalité sino-américaine, sur fond de guerre commerciale et technologique entre les deux premières puissances mondiales.

L'administration de l'ancien président américain Donald Trump l'avait placé sur une liste noire, interdisant aux entreprises américaines de lui vendre des technologies sensibles, notamment des microprocesseurs. Et l'actuelle administration du président Joe Biden n'a rien changé à cette politique. Des sanctions qui coupent Huawei des chaînes d'approvisionnement mondiales en composants, mais aussi du système d'exploitation Android de Google, présent sur l'immense majorité des smartphones dans le monde. Ce qui a fortement fragilisé sa branche téléphone ces dernières années.

(Avec AFP)