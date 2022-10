BeReal, le réseau social français à l'assaut d'Instagram, TikTok et Snap

TikTok n'est pas la seule entreprise à inquiéter l'ancienne garde des réseaux sociaux. L'autre menace s'appelle BeReal, une application française lancée en 2019, qui n'avait qu'à peine 10.000 utilisateurs en mars 2021, mais près de 20 millions aujourd'hui. Si cette base reste encore faible par rapport aux géants du marché, son succès fulgurant auprès des adolescents et jeunes adultes -la fameuse « Gen Z »- depuis le printemps, lui a permis de s'installer dans la durée sur le podium des applications de réseaux sociaux les plus téléchargées de l'App Store. Et donc de devenir officiellement une menace pour les géants du secteur.

90 millions levés en un an et demi

Le succès de BeReal s'appuie sur un concept simple : tous les jours à une heure précise, les utilisateurs sont incités à prendre un duo de photos unique, qui ne restera en ligne que 24 heures. L'app permet de déclencher la caméra avant et la caméra arrière du smartphone en même temps, de sorte à capturer ce que l'utilisateur veut prendre en photo et un selfie en simultané. La finalité du concept est de retrouver une forme d'authenticité par rapport aux images lisses d'autres réseaux sociaux, comme Instagram.

Maintenant que BeReal est identifié comme une app à succès, la course est lancée. Le Français doit grossir vite avant que les copies des géants du secteur ne parviennent à limiter sa croissance, comme l'ont réussi Snapchat et TikTok avant lui. Instagram et Snap ont déjà copié BeReal au sein de leur app, tandis que TikTok est même allé jusqu'à lancer une application à part, TikTok Now.

Pour faire pencher la balance à son avantage, la startup a fait appel à des investisseurs. En juin 2021, elle avait réalisé une levée de fonds de 30 millions de dollars auprès des très gros fonds américains Andreessen Horowitz et Accel. Ce montant était impressionnant pour une série A, et la suite ne s'est pas fait attendre. D'après TechCrunch, BeReal a bouclé plus tôt dans l'année une série B de 60 millions d'euros. Soit 90 millions de dollars en 18 mois.

Gagner des utilisateurs le plus vite possible

La puissance de Snapchat et TikTok a de quoi inquiéter le petit BeReal. En 2016, Instagram s'était accaparé le concept de stories (des photos et vidéos éphémères) pour limiter a croilssance de Snapchat. Heureusement pour Snapchat, de nombreux utilisateurs préfèrent toujours l'original à la copie, et Snapchat a continué à croître au point d'entrer en Bourse et continuer son expansion, avec aujourd'hui près de 380 millions d'utilisateurs actifs dans le monde. Mais sa croissance en a pris un coup. Aujourd'hui, il reste cinq fois moins gros qu'Instagram, et peine à monétiser son audience.

En revanche, Instagram n'a pas réussi à reproduire cette méthode contre TikTok. Le temps qu'il sorte sa copie, nommée Instagram Reels, TikTok avait déjà réussi à devenir un géant de la vidéo et à maintenir sa trajectoire de croissance. Après avoir passé la barre du milliard d'utilisateur en septembre 2021, il pourrait déjà avoir dépassé Instagram et ses 1,5 milliard d'utilisateurs [puisque TikTok n'est pas en Bourse, il ne communique que ponctuellement ce chiffre, ndlr].

Pour survivre et se hisser parmi les géants, BeReal va donc tenter de suivre l'exemple TikTok. D'après The Information, le réseau social français est passé de 2 millions d'utilisateurs actifs quotidiennement (ou DAU) -la mesure valorisée par le marché publicitaire- en janvier 2022 à 7,9 millions en juillet. BeReal a officiellement estimé ce chiffre à 10 millions en août, et d'après TechCrunch, il aurait environ 20 millions de DAU en ce mois d'octobre 2022. Autrement dit, sa base d'utilisateurs a déjà augmenté de 900% sur l'année, et l'objectif affiché des 100 millions d'utilisateurs à court terme paraît désormais atteignable.

BeReal pèse plus de 600 millions d'euros

Avec ses dernières levées, BeReal serait valorisé à plus de 600 millions d'euros, d'après The Information. Autrement dit, selon les calculs du site américain, la startup pèse plus de 100 dollars par DAU, soit plus de deux fois plus que Snap et Pinterest. Seul Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger), qui tient un duopole avec Google sur le marché de la publicité en ligne, affiche une meilleure valorisation par utilisateur, à 149 dollars.

Pourtant BeReal n'a pas de modèle économique pour l'instant et elle ne génère aucun chiffre d'affaires. Sa valorisation ne fait donc que refléter l'anticipation de croissance des investisseurs. La startup française n'a plus qu'à espérer qu'ils aient raison.