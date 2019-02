Cap sur l'aérien : Airbnb recrute Fred Reid, un ancien de Virgin America

La plateforme de location de tourisme Airbnb, qui avait déjà fait part il y a quelques années de son intérêt pour le transport, annonce avoir recruté un ancien de la compagnie aérienne Virgin America, Fred Reid. En tant que directeur de la division Transports, il sera chargé « de construire des partenariats et des services qui rendent le voyage fluide », a ajouté Airbnb, tout en continuant de proposer aux utilisateurs « des voyages authentiques et humains ».

Mais l'aérien n'est pas le seul moyen de transport qui intéresse Airbnb puisqu'il évoque dans le communiqué des "opportunités" et des "produits" à imaginer, "que ce soit dans l'air ou sur terre". Il ajoute aussi que tout cela "prendra des années".

Pour autant, précise le patron d'Airbnb, Brian Chesky, cité lui aussi dans le communiqué, « nous allons explorer une large palette d'idées et de partenariats susceptibles d'améliorer le transport (et) nous n'avons pas décidé précisément ce que ce serait ».

« Je ne suis pas intéressé par le fait de créer notre propre compagnie aérienne ou juste un énième endroit où acheter des billets d'avion sur internet mais il y a des opportunités immenses pour ce qui est d'améliorer l'expérience du transport pour chacun », ajoute Brian Chesky.

Un pionnier de l'industrie aéronautique

Fred Reid a occupé des postes à responsabilité dans quatre des plus grandes compagnies aériennes au monde. Ancien patron de Virgin America et haut responsable chez Lufthansa, ce spécialiste de l'aérien a aussi été président chez Delta Airlines. Il a également contribué à mettre sur pied les alliances SkyTeam et StarAlliance, selon Airbnb, et a participé à l'acquisition réussie des transporteurs régionaux ASA et Comair par Delta.

Outre les logements de particuliers, Airbnb propose aussi certaines catégories de petits hôtels mais aussi des activités sur place (visites, cours de yoga...).