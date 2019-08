Pourquoi Verizon se sépare du site de blogging Tumblr

Verizon fait le ménage. Le géant américain des télécoms a annoncé lundi 12 août la vente du site de blogging Tumblr à Automattic, l'entreprise américaine qui distribue Wordpress.com. Le montant officiel n'a pas été communiqué. Il s'agirait d'un "montant symbolique" pour Verizon, selon le Wall Street Journal. Le site Axios indique pour sa part une fourchette allant de 10 à 20 millions de dollars.

"Tumblr est l'une des marques les plus emblématiques du Web", a déclaré dans un communiqué de presse Matt Mullenweg, Pdg d'Automattic. "C'est une plateforme essentielle pour partager des idées et des expériences (...)"

Automattic y verrait une utilisation complémentaire de ses services pour les internautes, selon le Wall Street Journal. L'entreprise américaine réfléchirait à des partages de services et fonctionnalités entre Tumblr et WordPress.com. Automattic va ainsi reprendre 200 salariés de Tumblr.

Tumblr, une plateforme jamais monétisée

Lancée en 2007, la plateforme héberge aujourd'hui plus de 475 millions de blogs dans le monde entier. Elle permet en effet de partager gratuitement des textes, des vidéos, des photos ou encore du son. L'entreprise américaine a surtout popularisé sur Internet les GIF, ces images qui se répètent en boucle et qui ont contribué à la viralité de Tumblr.

Si Tumblr parvient toujours à fédérer une large communauté active, la plateforme a perdu de sa superbe. Le site revendique 22 millions de publications par jour - contre 100 millions en 2014. À ses débuts à New York, la plateforme indépendante misait sur une interface simplifiée permettant de créer un blog en deux clics, et un design léché. Elle a rapidement été délaissée au profit de services concurrents, comme Instagram et Snapchat.

Restructuration pour Verizon Media Group

Tumblr a commencé à naviguer en eaux troubles lors de son rachat en 2013 par Yahoo! - portail internet déjà vieillissant - pour 1,1 milliard de dollars. La plateforme n'a pas échappé au défi des réseaux sociaux : générer des revenus. Or, elle n'a jamais réussi à monétiser ses contenus en dépit de sa large audience. Conséquence : Tumblr a été déprécié d'environ 712 millions de dollars sous les ailes de Yahoo !

En 2017, Tumblr est devenu propriété de Verizon, lorsque ce dernier a mis la main sur Yahoo ! La plateforme figurait depuis dans la filiale Verizon Media Group (anciennement baptisée Oath), qui regroupe les anciennes propriétés de Yahoo ! et AOL, telles que le HuffPost, TechCrunch, ou encore le média féministe Makers et le site people Build.

Actuellement en pleine restructuration, cette branche souhaite se concentrer sur une nouvelle stratégie d'abonnement et de contenus originaux. Verizon Media Group a généré un chiffre d'affaires de 1,8 milliard de dollars au deuxième trimestre, en baisse de 2,9% sur un an. C'est pourquoi il souhaite se recentrer entre autres sur l'actualité, le sport, le divertissement. En janvier dernier, le Wall Street Journal dévoilait que la branche média de Verizon souhaitait licencier 7% de ses effectifs, soit environ 800 personnes.