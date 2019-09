Sébastien Soriano (Arcep) : "Mieux réguler les Gafa permettra de libérer la capacité des autres acteurs à innover"

Les États et les régulateurs sont- ils de taille face aux big techs ? Non, répond Sébastien Soriano, président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (Arcep), dans une note pour le cercle de réflexion Digital New Deal Foundation - « Briser le monopole des big techs : réguler pour libérer la multitude ».

Malgré les amendes, les menaces et les nouveaux règle- ments comme le RGPD, une poignée d'entreprises géantes de la Tech - les Gafam américains (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft), et leurs équivalent chinois, les Batx (Baïdu, Alibaba, Tencent, Xiaomi et Huawei) - ont construit des empires surpuissants qui ne cessent de s'étendre. Ces géants posent des défis inédits : monopoles dans de plus en plus de secteurs, concentrations effets de réseaux qui empêchent toute vraie concurrence, impact des réseaux sociaux sur le bon fonctionnement de la démocratie... Pour être à la hauteur de ces enjeux, Sébastien Soriano prône la radicalité.

Son credo : une « régulation Robin des Bois ».

Derrière la formule volontairement provocante, l'idée est de prendre une partie de l'immense pouvoir des big Tech pour le...