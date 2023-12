Une panne de grande envergure perturbe le fonctionnement de X (ex-Twitter)

Panne de réveil pour X. Les fils d'actualité de la plateforme étaient vides et aucun nouveau tweet n'était visible tôt ce jeudi matin, heure européenne. Et pourtant, le site Internet twitter.com était disponible et la fonction « espaces » visible.

Lire aussiPannes à répétition, chute des revenus : le Twitter d'Elon Musk en plein naufrage

La plateforme a repris son service pour les utilisateurs dans plusieurs pays, dont la France, peu après 06h40 GMT. Au plus fort de l'incident, Downdetector a indiqué qu'environ 67.000 utilisateurs américains avaient signalé des problèmes. L'incident a également affecté X Pro, anciennement connu sous le nom de TweetDeck. Il n'y a eu aucun commentaire immédiat de la part de X ou indication sur l'origine de l'incident.

X sous le feu des critiques

Une panne majeure sur X avait été également été signalée par Downdetector en février dernier, affectant des milliers d'utilisateurs. Plus de 45.000 rapports d'incident avaient alors été relevés. Ces perturbations étaient alors intervenues le jour du lancement d'un nouveau format de tweet réservé aux abonnés à Twitter Blue, le nouveau service payant facturé huit dollars par mois aux Etats-Unis.

Par ailleurs, X est actuellement confronté à des vents contraires, notamment une enquête européenne pour des manquements présumés aux règles européennes en matière de modération des contenus et de transparence.

La plateforme est aussi critiquée pour sa réponse aux récentes émeutes à Dublin survenues début décembre dans un contexte de spéculations sur l'origine de l'auteur d'une attaque au couteau. Le ministre de la Justice avait déclaré que si des entreprises comme TikTok et Meta avaient collaboré avec la police et retiré des publications, d'autres ne l'avaient pas fait.

« X n'a pas noué de dialogue. Ils n'ont pas respecté leurs propres normes », avait affirmé la ministre de la Justice Helen McEntee.

La police « n'a fait aucune requête formelle auprès de nous jusqu'à tard le lundi 27 novembre. Nous avons répondu promptement », a rétorqué le réseau social. Après ces événements, les députés irlandais ont appelé les grandes entreprises de la tech à être plus proactives contre les contenus d'extrême droite en ligne.

« Nous voyons déjà des annonceurs revenir vers X »

Par ailleurs, X est actuellement confronté à des vents contraires, notamment une enquête européenne pour des manquements présumés aux règles européennes en matière de modération des contenus et de transparence. La plateforme est également critiquée pour sa réponse aux récentes émeutes à Dublin survenues début décembre dans un contexte de spéculations sur l'origine de l'auteur d'une attaque au couteau. Le ministre de la Justice avait déclaré que si des entreprises comme TikTok et Meta avaient collaboré avec la police et retiré des publications, d'autres ne l'avaient pas fait.

« X n'a pas noué de dialogue. Ils n'ont pas respecté leurs propres normes » avait affirmé la ministre de la Justice Helen McEntee. La police « n'a fait aucune requête formelle auprès de nous jusqu'à tard le lundi 27 novembre. Nous avons répondu promptement », a rétorqué le réseau social.

Après ces événements, les députés irlandais ont appelé les grandes entreprises de la tech à être plus proactives contre les contenus d'extrême droite en ligne. Rien ne semble ébranler son propriétaire, Elon Musk. Interrogé samedi dernier sur les annonceurs qui ont abandonné sa plateforme, lors d'un rassemblement politique d'extrême droite la a déclaré : « Je pense que X ira bien, et nous voyons déjà des annonceurs revenir vers X. »

(Avec AFP)