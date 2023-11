Le manque de modérateurs humains de X (ex-Twitter), exposé au grand jour par le DSA

Le réseau social X (ex-Twitter) a publié dimanche son premier rapport de transparence sur le contrôle des contenus, exigé par l'Union européenne dans le cadre de son grand règlement de régulation des réseaux sociaux, le Digital Services Act, entré en vigueur fin août.

Alors que l'entreprise a misérablement raté sa modération de la désinformation autour du conflit entre Israël et le Hamas, au point de causer l'indignation du commissaire européen Thierry Breton, le rapport donne des pistes sur les causes de cet échec. En tout, X ne compte que 12 modérateurs en langue arabe et 2 en hébreux. La France n'est pas beaucoup mieux lotie, avec seulement 52 modérateurs francophones. Avec 2.294 modérateurs, l'anglais est la langue la plus surveillée, très loin devant son dauphin, l'allemand et ses 82 modérateurs...

L'arrivée d'Elon Musk a bouleversé la modération de X

Le DSA oblige les grandes plateformes en ligne - de X à Meta en passant par TikTok et Google-, à mettre en place des procédures spécifiques pour signaler et retirer rapidement les contenus illicites, en plus de les contraindre à détailler la façon dont elles modèrent les contenus.

Puisque le texte a été voté en août 2022, les plateformes ont eu plus d'un an pour s'y préparer. Mais dans cette dynamique, le cas de X a rapidement fait figure à part, puisque la prise de contrôle de Elon Musk fin octobre 2022 a bouleversé le réseau social. Certes, X se défend d'avoir une « équipe internationale et inter-fonctionnelle » de modérateurs humains, qui travaillent « 24 heures sur 24 avec la capacité de couvrir plusieurs langues ».

Mais en parallèle, l'arrivée du milliardaire a mené au licenciement de 80% des effectifs, dont celui d'équipes entières dédiées au contrôle des propos tenus sur la plateforme et à la lutte contre la désinformation. X s'est tout de même mis en ordre de bataille en juin lors de la réception de Thierry Breton, pour montrer qu'il prenait la régulation au sérieux. Insuffisant : en octobre, l'Union européenne a lancé une enquête approfondie sur la gestion de sa modération.

Si toute une partie de la modération est automatisée, le manque criants de modérateurs humains dans des langues pourtant très parlées sur la plateforme fait office de bombe à retardement.

Problème : Elon Musk est devenu lui-même un vecteur de désinformation, et n'hésite pas à partager des théories du complot, notamment autour du vaccin. Engagé dans un combat politique en faveur du camp des Républicains américain, l'homme d'affaires n'hésite plus à tordre les chiffres et les propos, comme l'a fait Donald Trump avant lui. L'Union européenne s'est dotée avec le DSA d'un outil pour éviter en théorie le scénario catastrophe où X se transforme en plateforme de désinformation systématique. Mais elle doit encore prouver qu'elle dispose des outils pour contraindre le réseau social à respecter ses exigences.