La Silicon Valley, l'empire du futur... (ou l'empire du mal ? )

Dans la Silicon Valley, berceau des technologies numériques situé au sud de San Francisco, une armée de brillants jeunes ingénieurs détient tellement de données sur nos vies qu'elle est devenue toute-puissante. Emmené par les quatre géants de l'Internet, connus sous l'acronyme Gafa (Google, Apple, Facebook et Amazon), auxquels on peut ajouter Microsoft, cet "empire du futur" rebat les cartes du monde en s'immisçant, notamment via les smartphones, dans toutes les interactions humaines.

Zuckerberg versus Trump

Le réalisateur britannique David Carr-Brown s'est immergé un an durant au cœur de cet empire pour en explorer l'histoire, mais aussi et surtout pour analyser la fracture sociale et politique créée par les multinationales des nouvelles technologies.

En 2017, Mark Zuckerberg, le fondateur de Facebook (deux milliards d'utilisateurs), a notamment pris position contre les mesures protectionnistes et anti-immigration de l'administration Trump, révélant un phénomène sans précédent : celui d'un transfert de souveraineté du pouvoir politique au monde économique et technologique, qui interroge sur l'avenir de nos systèmes démocratiques.

En d'autres termes : face à des outils numériques aussi puissants aux mains d'intérêts privés, quelles règles un gouvernement peut-il encore imposer ? Où commence la responsabilité de l'État et où s'arrête celle de l'entreprise ? "Je préfère que Mark Zuckerberg détienne mes données, plutôt que Donald Trump !", soutient dans le film, non sans ironie, le jeune investisseur et millionnaire du bitcoin Jeremy Gardner.

(source : Arte)