Le canadien D-Wave et ses calculateurs quantiques pas comme les autres

C'est le « mouton noir » de l'informatique quantique, dixit le consultant spécialisé Olivier Ezratty. C'est aussi le premier ordinateur quantique à avoir proposé, dès 2011, une offre commerciale. Depuis sa création en 1999, D-Wave et sa technologie baptisée « quantum annealing » divise les spécialistes. En cause : le choix de la startup pour créer son ordinateur quantique serait trop différent de ceux des autres constructeurs. Pendant plusieurs années, certains allaient jusqu'à remettre en cause l'utilisation du terme « quantique ». Un doute depuis levé.

« D-Wave fabrique une machine qui s'appuie sur des phénomènes quantiques, mais qui n'est pas universelle. Elle permet, en théorie, de faire certains calculs quantiques, mais elle ne peut pas exécuter tout ce que peut faire l'informatique quantique », détaille Simon Perdrix, chercheur au Loria (CNRS).

Un record de brevets déposés

Vern Bronwell, le CEO de l'entreprise, préfère se voir comme un pionnier. « Nous avons pris un chemin différent, comme Apple avec ses ordinateurs, et il s'en suit une controverse. Nous sommes l'Apple de l'informatique quantique. » Si le dirigeant exagère le trait, D-Wave rencontre tout de même un...