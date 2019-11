Informatique quantique : « La France ne peut pas rater cette révolution technologique » Paula Forteza (députée LREM)

LA TRIBUNE - Votre rapport sur l'informatique quantique a-t-il vocation à orienter, comme l'a fait le rapport Villani sur l'IA, la future stratégie de la France en la matière ?

PAULA FORTEZA - Oui, le « rapport Forteza » sera bien la première pierre de la stratégie française sur l'informatique quantique, car il s'agit d'une révolution technologique que notre pays ne peut rater. La France dispose d'une excellente recherche, mais aussi d'acteurs industriels en pointe comme Atos. J'ai travaillé avec Iordanis Kerenidis, chercheur en algorithmique de renommée mondiale, et Jean-Paul Herteman, l'ex-PDG de Safran, pour concilier l'approche de la recherche, celle de l'industrie et celle du politique. Nous avons mené 50 auditions avec tous les acteurs du quantique en France. La Commission européenne et des entreprises internationales comme D-Wave ont aussi été entendues.

Pourquoi le quantique devient-il un enjeu stratégique pour la France ?

Comme l'intelligence artificielle, l'informatique quantique va marquer l'entrée dans une nouvelle ère du numérique. Cette révolution, c'est la démultiplication des capacités de calcul, le fait de pouvoir réaliser, en même temps, un très grand nombre de...