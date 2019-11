Frégates : le bulldozer Lockheed Martin tente de couler Naval Group en Grèce

Les Etats-Unis ne lâchent plus la Grèce. Après la rénovation d'une partie de la flotte grecque de F-16 (1,3 milliard de dollars) décidée par Athènes en 2018, Lockheed Martin souhaite maintenant lui vendre quatre frégates américaines Multi-Mission Surface Combatant (MMSC) à partir du design LCS. Le groupe Elles seront fabriquées par le chantier de Fincantieri aux Etats-Unis Fincantieri Marinette Marine (FMM). Ce qui augure d'une belle bataille navale franco-américaine dans les eaux grecques. Afin de torpiller Naval Group qui entretient depuis longtemps de bonnes relations avec la marine grecque, Lockheed Martin, très fortement soutenu par l'ambassadeur américain sur place, a lancé son offensive début 2019 en transmettant une première proposition non sollicitée pour des frégates proches du design saoudien.

Puis le groupe américain, qui campe à Athènes depuis le début de l'été, a enjoint début août la marine grecque à soumettre un projet FMS (Foreign Military Sales). Athènes y a répondu positivement en soumettant fin août une demande d'informations, première étape d'un projet de FMS. Résultat, les Etats-Unis ont envoyé une proposition chiffrée à hauteur de 2 milliards d'euros pour quatre bâtiments, armements compris, selon la presse grecque. C'est une estimation très incroyable sauf si Lockheed Martin souhaite acheter à perte le marché grec. D'autant que le coût du programme saoudien pour le même nombre de MMSC avait été estimé en mai 2018 à 6 milliards de dollars. Pour sa part, Fincantieri, qui respecte l'accord passé avec Naval Group sur la Grèce, est absent de cette bataille.

Et la France ?

L'option américaine a-t-elle une chance de couler la proposition de Naval Group en Grèce (deux frégates de défense et d'intervention Belh@rra) qui est soutenue par les autorités françaises au plus haut niveau ? Vu de Paris, on estime qu'un choix en faveur des Américains coûterait cher politiquement à Athènes, qui a gagné la bienveillance d'Emmanuel Macron. C'est dans ce contexte que la France a proposé une vente d'Etat à Etat à la Grèce. Le 24 octobre dernier, lors de la cérémonie de découpe de la première tôle de la première frégates de défense et d'intervention (FDI), en présence du chef d'Etat-major de la Marine grecque, l'amiral Tsounis, la ministre des Armées Florence Parly avait rappelé qu'elle avait eu "le plaisir de signer le 10 octobre avec votre ministre, monsieur Nikos Panagiotopoulos, une lettre d'intention visant à préparer l'acquisition par la Grèce de deux frégates FDI. Ces frégates, c'est la promesse d'une interopérabilité entre nos deux marines, qui ont tant en commun".

En dépit d'un optimisme prudent, les Français prennent très au sérieux l'offensive des Américains en Grèce. La direction générale de l'armement (DGA) continue de rencontrer très régulièrement le ministère de la défense grec pour négocier le contrat. Tout comme les équipes de Naval Group, qui sont présentes sur place. Grecs et français négocient actuellement sur les spécifications techniques des frégates de plus de 4.000 tonnes, qui devraient être armées de missiles de croisière MdCN (Scalp Naval). Le ministre de la Défense, Nikos Panagiotopoulos avait toutefois estimé lors de sa visite à Paris le 10 octobre qu'il restait "un long chemin à parcourir" avant qu'un accord soit trouvé sur les "aspects techniques" des navires. Pour les Grecs, cette bataille navale franco-américaine en dehors d'un appel d'offres est du pain béni... pour faire baisser les prix.

Lockheed Martin prêt à vendre des hélicoptères et des F-35

Lockheed Martin veut faire une véritable razzia en Grèce. Via une vente FMS, il prévoit de vendre 7 hélicoptères multi-missions MH-60R complètement équipés et armés pour un coût gloval estimé à 600 millions de dollars. Et l'industriel américain a d'ores et déjà proposé à la Grèce une partie des F-35 destinés à la Turquie. La Grèce au cœur de l'Europe va-t-elle complètement basculer américain ?