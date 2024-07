Audiences TV : CNews dépasse encore BFMTV pour le deuxième mois d'affilée

CNews réitère son exploit. Pour le deuxième mois d'affilée en juin, la chaîne s'affiche à la première place des chaînes d'information en continu. Elle a réalisé 3,5% de part d'audience (PDA), contre 3,4% pour BFMTV, à la deuxième place. LCI arrive troisième avec 2% et la chaîne publique franceinfo dernière avec 1%.

La chaîne signe ainsi son « record mensuel historique », s'est-elle félicitée dans un communiqué. Le mois de juin aura été marqué par une actualité nourrie avec l'annonce des législatives anticipées, dont le premier tour a eu lieu ce dimanche. Pour rappel, CNews a décroché cette place de leader sur un mois pour la première fois de son histoire le mois précédent, en mai, réalisant 2,8% de part d'audience et une avance là encore de 0,1 point sur BFMTV.

Une chaîne controversée

CNews ne fait toutefois pas l'unanimité. Elle fait en effet l'objet de boycott, notamment par de nombreuses personnalités de gauche qui l'accusent d'être positionnée à l'extrême droite, ce qu'elle conteste. Des accusations qui viennent notamment du fait que la chaîne fait partie du groupe Canal+, lui-même contrôlé par Vivendi, propriété du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

Deux de ses ex-chroniqueurs, Pierre Gentillet et Guillaume Bigot, sont d'ailleurs candidats aux législatives sous l'étiquette Rassemblement National (RN), respectivement dans le Cher et le Territoire de Belfort. Au premier tour ce dimanche, ils sont arrivés en tête dans leur circonscription avec plus de 43% pour Pierre Gentillet et près de 38% pour Guillaume Bigot. « Il y a beaucoup de sensibilités » chez CNews, a assuré ce dernier à l'AFP avant le premier tour. Et d'ajouter : « Il y a quelque chose de pavlovien à dire droite - extrême droite - Bolloré, c'est beaucoup plus compliqué que cela ».

« On est un miroir de la société. Notre progression a été constante et s'est accélérée depuis plusieurs mois », a aussi défendu en mai Serge Nedjar, le directeur général de CNews.

Reste que, comme la chaîne C8 qui appartient au même groupe, CNews est régulièrement rappelée à l'ordre par le régulateur de l'audiovisuel, l'Arcom, en raison de propos tenus sur son antenne. En mai, elle s'est vu infliger une amende de 50.000 euros pour des propos du journaliste Geoffroy Lejeune, selon lesquels l'antisémitisme et la surpopulation carcérale étaient des conséquences de « l'immigration arabo-musulmane ».

Une fréquence en attente de renouvellement

Cette première place est en outre une bonne nouvelle pour la chaîne, qui espère voir sa fréquence TNT renouvelée, l'actuelle arrivant à échéance en 2025. La procédure est actuellement en cours, menée par l'Arcom, comme c'est le cas également pour C8 et treize autres chaînes. Mais le cas des deux chaînes du groupe Canal+ a largement mobilisé les débats de la récente commission d'enquête parlementaire sur le sujet.

Dans son bilan, publié mi-mai, son rapporteur, le député LFI Aurélien Saintoul, a écrit qu'il « ne comprendrait pas que les chaînes CNews et C8 puissent se voir en l'état renouveler leurs autorisations de diffusion ». Pour lui, ces chaînes vivent « de l'abus » et « du contournement des règles ».

En audition, Vincent Bolloré a défendu ses chaînes, assurant ne pas intervenir sur les contenus et niant vouloir promouvoir « une idéologie » d'extrême droite. De son côté, le PDG de Canal+, Maxime Saada, les a défendues en disant qu'elles « contribuent au pluralisme des médias et [qu'elles] ont démontré leur intérêt auprès du public », n'osant imaginer leur non-renouvellement.

« Nous avons très peu de doutes sur notre renouvellement (de fréquence) puisque nous répondons à tous les critères », s'est en tout cas affiché serein Serge Nedjar, en mai.

La chaîne ne compte d'ailleurs pas changer sa grille de programmes à la rentrée prochaine. « Les incarnations », de Laurence Ferrari à Sonia Mabrouk « resteront », a affirmé son directeur général. Dans l'espoir d'asseoir son succès et de ravir la première place à BFMTV cette fois sur l'ensemble de l'année. La marche est toutefois haute : en 2023, celle-ci a été leader avec 3% de PDA (-0,3 point par rapport à 2022) contre 2,3% pour CNews (+0,2 point).

(Avec AFP)