Canal+ met la main sur OCS et Orange Studio

Canal+ s'empare d'OCS, le bouquet de chaînes payantes d'Orange, et surtout son studio de coproduction de films et séries Orange Studio. Après près de deux ans de négociations, les deux groupes français officialisent « la signature d'un protocole d'accord » et indiquent que « Canal+ deviendra à l'issue de cette transaction l'actionnaire unique des deux sociétés », OCS et Orange Studio. Canal+ est déjà le principal distributeur d'OCS avec une participation de 33,34%.

Le montant de la transaction n'est pas encore officiel pour l'instant. Selon le journal Les Echos, elle avoisine 100 millions d'euros au terme de deux ans de négociations. Mais ce rachat « ne prendrait pas la forme d'un chèque sec à Canal+ », et « Orange serait amené à supporter les cash-flows négatifs futurs », tout en versant « des minimums garantis à Canal+ sur trois à quatre ans ». Canal+ se serait engagé à ne pas licencier la centaine de salariés d'OCS et Orange Studio.

OCS n'a jamais trouvé son modèle

En difficulté, OCS n'a jamais trouvé de modèle économique rentable et ses pertes sont estimées entre 400 et 500 millions d'euros depuis sa création en 2008. En juillet, le site américain Variety dévoilait ainsi que le groupe Canal+ était en « négociations avancées » avec OCS dans la perspective d'un rachat. D'après le site Le Film Français, Warner Bros Discovery, le groupe derrière HBO, était aussi un temps intéressé.

De son côté, Canal+ sort gagnant sur plusieurs tableaux. D'abord en absorbant un concurrent français direct dans la guerre du streaming. Canal+ met ainsi la main sur près de trois millions d'abonnés potentiels, et consolide sa place de numéro 1 français du streaming, loin devant Salto, la plateforme commune de TF1, M6 et France Télévisions, et ses 900.000 abonnés payants fin 2022. Le groupe Canal affiche lui, au premier semestre 2022, 9,6 millions d'abonnés en France métropolitaine, sans préciser s'il s'agit d'abonnés à ses chaînes ou à sa plateforme myCanal.

Surtout, en mettant la main sur Orange Studio, Canal+ consolide son statut de producteur de contenus (films et séries) de stature mondiale. En plus de 200 coproductions maison -dont certaines pour OCS-, Orange Studio dispose d'un catalogue de plus de 1.800 films et séries télé, y compris de gros succès comme The Artist de Michel Hazanavicieus et The Father, de Florian Zellec, qui ont chacun gagné des Oscars. De quoi renforcer son offre face aux « puissantes plateformes internationales » dont parle le communiqué de Canal et Orange. Canal+ pourra en outre développer davantage de contenus, fort du savoir-faire d'Orange Studio.