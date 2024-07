Euro 2024 : malgré l'élimination des Bleus, plus de 16 millions de téléspectateurs ont regardé France-Espagne

Selon les chiffres de Médiamétrie, 16,12 millions de téléspectateurs ont suivi la demi-finale de l'Euro 2024, mardi 9 juillet, qui s'est conclue par l'élimination de la France par l'Espagne (2-1). Avec ce nouveau score, meilleure audience télé de l'année pour l'équipe de France, les Bleus parviennent à obtenir 61,2% de part d'audience en moyenne et un pic à 17,8 millions de téléspectateurs simultanés.

En clair, deux tiers des personnes devant la télévision à partir du coup d'envoi à 21 heures ont regardé ce match, des statistiques louables et proches de celles des matches de l'Euro 2021 (16,3 millions de téléspectateurs lors de l'élimination face à la Suisse).

Des audiences en berne

A titre de comparaison, le quart de finale de cette édition 2024 avait rassemblé 12,7 millions de téléspectateurs, qui avaient suivi la laborieuse qualification de la France contre le Portugal. Jusqu'à présent les matches des Bleus, qu'ils soient diffusés par TF1 ou M6, connaissaient des audiences inférieures à celles de la précédente édition.

La compétition n'a pas bénéficié d'une couverture médiatique équivalente au regard des précédentes éditions en raison de l'actualité politique très dense. La plus forte audience - allocution présidentielle non comprise - reste la finale de la Coupe du Monde 2018 remportée par les Bleus face à la Croatie. Elle avait réuni 26,2 millions de téléspectateurs.

Changement de méthode de mesure

Bien que la baisse d'audience soit certaine, la comparaison avec des éditions précédentes doit rester mesurée en raison du changement de méthode de mesure de Médiamétrie. Depuis cette année, l'institution de mesure prend en compte les audiences sur tablettes, ordinateur et smartphone et étend son périmètre aux 10% de foyers français non équipés d'un téléviseur.

En affinant ses mesures et en intégrant des populations moins souvent devant leur poste, Médiamétrie estimait que la perte durée d'écoute moyenne individuelle pouvait être de 3 à 5%. Par conséquent, l'institution ne fait plus figurer cette donnée dans ses communications publiques.